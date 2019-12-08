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畫廊嚇傻！369萬元賣出的「膠帶香蕉」 被他當場吃掉了...

美國邁阿密藝術博覽會展出以膠帶貼在牆上的香蕉，日前以12萬美元（約新台幣369萬元）賣出，但紐約表演藝術家達圖納（David Datuna，圖）竟當場把香蕉吃掉。（圖擷自「david_datuna」IG）

美國邁阿密藝術博覽會展出以膠帶貼在牆上的香蕉，日前以12萬美元（約新台幣369萬元）賣出，但紐約表演藝術家達圖納（David Datuna，圖）竟當場把香蕉吃掉。（圖擷自「david_datuna」IG）

2019-12-08 12:46:21

〔即時新聞／綜合報導〕還記得這根香蕉嗎？義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）以膠帶將香蕉黏貼在牆壁上，創作出名為「丑角」（Comedian）藝術品，日前在美國邁阿密以12萬美元（約新台幣369萬元）賣給法國收藏家，但當地時間7日下午1時45分許，紐約表演藝術家達圖納（David Datuna）竟當場把香蕉吃掉。

《邁阿密先驅報》報導，負責展出「丑角」藝術品的「貝浩登」（Perrotin）畫廊，在邁阿密巴塞爾藝術博覽會（Art Basel Miami Beach）上成功將其售出。

不過，「貝浩登」合夥人勒博夫（Peggy Leboeuf）沮喪地透露，達圖納竟在眾目睽睽之下從牆上拔走香蕉並剝開食用，現場一名女性原本以為他只是在吃自己帶來的水果，定睛一看赫然發現上面還纏著膠帶，連忙上前詢問他到底在做什麼。

現場影片可以看到，達圖納當時回應「我是一名表演藝術家」，隨後畫廊立即報警處理，但達圖納目前並沒有被逮捕。畫廊老闆貝浩登（Emmanuel Perrotin）在前往機場時聽到香蕉被吃掉的消息，立即掉頭衝往展場，抵達後顯得相當心煩意亂，這時一名展場職員似乎想為貝浩登打氣，連忙遞了一根香蕉給他。

一名與貝浩登有聯繫的藝術總監特拉斯（Lucien Terras）指出，雖然香蕉確實被吃掉了，但並沒有削弱這項藝術品的完整性，因為依據作品證書，持有者可以隨時更換香蕉。7日下午2時許，貝浩登和畫廊助理一起把借來的香蕉貼回牆上。

另外，畫廊也在現場安裝了一條隔離繩，試圖使參觀人士不再失控，4名警員也前往展覽會維持秩序。按照目前的市價來看，達圖納吃掉的藝術品香蕉可以購買63萬1579根普通香蕉。

按照目前的市價來看，達圖納吃掉的藝術品「丑角」，可以購買63萬1579根普通香蕉。（歐新社）

按照目前的市價來看，達圖納吃掉的藝術品「丑角」，可以購買63萬1579根普通香蕉。（歐新社）

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