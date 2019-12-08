軍武新知》珍珠港事件78週年 美航艦「甘迺迪號」舉行命名儀式

卡洛琳·甘迺迪在船頭敲碎香檳，完成命名儀式。（美聯社）

2019-12-08 07:41:29

〔即時新聞／綜合報導〕美軍的福特級航空母艦二號艦「甘迺迪號」（USS John F. Kennedy, CVN-79）於當地時間12月7日舉辦命名典禮，前總統甘迺迪的女兒、前美國駐日大使卡洛琳·甘迺迪（Caroline Kennedy）出席命名典禮，強調：「我希望她（甘迺迪號）能在航行中帶著父親的精神、戰時的領導才能，危機中的勇氣以及艱苦而穩定地建設和平。」

綜合外媒報導，負責製造「甘迺迪號」的亨廷頓·英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries）7日在維吉尼亞州的紐波特紐斯（Newport News）舉行命名典禮，邀請前美國駐日大使卡洛琳·甘迺迪出席，她在命名儀式中，正式宣布將福特級航空母艦二號艦以她父親之名命名為「甘迺迪號」，並在船頭敲碎香檳，完成命名儀式。卡洛琳·甘迺迪表示，這艘船將代表父親生活時的理想、勇氣、犧牲和對自由的信念，未來將有助於實現父親的願景，也就是更公正的美國和更加和平的世界。

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而12月7日適逢珍珠港事件78週年，此事件也被視為太平洋戰爭的開端，

美國太空總署署長波登（Charles Frank Bolden Jr.）在致詞時提到，在日本侵襲珍珠港78週年之際，看到這艘宏偉的航艦象徵著美國的力量，而這艘航艦也象徵著甘迺迪在珍珠港事件之後自願參加在太平洋戰地的危險工作。

甘迺迪在第二次世界大戰時擔任海軍中尉，指揮魚雷艇在太平洋戰場與日軍作戰，戰後甘迺迪投身政界，1946年至1960年期間先後推任眾議員和參議員，1960年當選美國總統，1963年11月22日在德州達拉斯遇刺身亡。

而「甘迺迪號」在舉辦完命名典禮之後，將在2022年交付美國海軍服役，「甘迺迪號」擁有23項新技術，使得飛機出勤率提高33％，且大幅節省部署及維護成本，和尼米茲級航空母艦相比，在整體船艦生命週期可節省約40億美元（約新台幣1217億）。

前總統甘迺迪的女兒、前美國駐日大使卡洛琳·甘迺迪出席命名典禮。（美聯社）

「甘迺迪號」將於2022年交付美國海軍服役。（美聯社）

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