美伊罕見合作換囚 川普推文感謝德黑蘭

2019-12-08 05:03:10

〔中央社〕因間諜罪名被關押在伊朗3年的華裔美籍學者王夕越獲釋，遭美國監禁的伊朗教授蘇雷曼尼也恢復自由，雙方罕見合作換囚後，美國總統川普今天感謝伊朗進行「非常公平」談判。

在中立國瑞士進行的換囚行動，時機正值雙方緊張對峙不斷升高之際。

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在中國出生的王夕越是普林斯頓大學（Princeton University）博士生，2016年前往伊朗進行論文研究時遭德黑蘭當局逮捕。伊朗指控他「假借研究名義從事間諜活動」，王夕越隨後於2017年被伊朗法院判決間諜罪名成立，處10年有期徒刑。

伊朗教授蘇雷曼尼（Massoud Soleimani）是幹細胞專家。他2018年10月在芝加哥機場被捕，罪名是企圖將生物材料帶到伊朗，違反美國針對伊朗核子計畫實施的制裁。

在王夕越即將返回美國與家人團聚時，川普發推文表示：「感謝德黑蘭進行非常公平談判。要曉得，我們能一起達成協議。」當王夕越返抵美國時，一般預料川普將會親自前往迎接。在此之前，王夕越將先前往德國美軍基地接受醫學評估。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）稍早宣布，即將和美國交換囚犯。查瑞夫發推文說：「很高興不久後，蘇雷曼尼教授和王夕越就能與他們的家人團聚。非常感謝參與換囚計畫的各方，特別是瑞士政府。」

美國與伊朗自1980年起斷絕外交關係，自從川普去年宣布退出伊朗與國際強權於2015年簽署的核子協議，並恢復對伊朗實施制裁以來，雙方緊張對峙急劇升高。

伊朗於今年6月擊落一架美國無人機，當時川普下令美軍展開報復空襲，但在最後一刻收回成命，雙方瀕臨軍事衝突邊緣。

針對成功換囚，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美方很高興德黑蘭在此事上採取建設性作為。

不願具名的美國高層官員指出，針對伊朗核計畫、它在中東地區的各種邪惡活動以及伊朗境內爆發致命大規模示威抗議等議題，川普「仍然承諾在無前提條件下，與伊朗展開談判」 。

雖然德黑蘭迄今仍拒斥美方的談判提議，但這位美國高官表示，「我們希望王夕越獲釋，是伊朗人或許願意來到談判桌討論所有這些議題的跡象。」

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