破局3個月後 美與塔利班杜哈恢復和談

2019-12-08 02:59:02

〔中央社〕美國和塔利班雙方表示，華盛頓當局今天在卡達首都杜哈與阿富汗民兵組織塔利班恢復和談。美國總統川普於3個月前突然宣布，可能終結美國歷時最長久戰爭的雙方間和談已破局。

今年9月，美國與塔利班（Taliban）似乎即將簽署協議，美方同意自阿富汗開始撤離數千名美軍，換取塔利班保證，不讓好戰分子利用阿富汗作為攻擊美國及其盟邦的基地。

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當時各界原本預期，雙方簽署協議將可為塔利班與喀布爾政府邁向直接對話鋪路，且最終可能讓歷時逾18年戰爭達成和平協議。

但在一名美軍遇襲喪命後，川普於當月突然宣布長達一年的談判「破局」，並取消雙方原訂在馬里蘭州總統度假地點大衛營（Camp David）舉行的秘密會談。

簡報和談努力的美方消息人士表示，「美國今天在杜哈恢復談判，聚焦於討論減少暴力議題，這可促成阿富汗內部談判以及停火。」

塔利班在卡達的發言人夏亨（Suhail Shaheen）於推特（Twitter）帳號，證實雙方恢復和談，聲稱雙方從破局處恢復對話。

夏亨寫道：「談判圍繞在簽署協議和相關議題。明天將會繼續談判。」

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