聯合國氣候會議台灣不缺席 民團作品愛地球

2019-12-08 00:21:01

〔中央社〕聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議2日於西班牙馬德里召開。台灣民間單位積極參與非政府組織活動，以結合自然物與回收物的低碳立體地球創作，展現台灣的綠色影響力。

礙於國際政治壓力，中華民國被排除於聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）第25次締約方會議（COP25）之外。但在非政府組織層級，台灣並未缺席，台灣民間團體以全球公民的身份和實際行動參與大會，壯大台灣的國際聲量。

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這次COP25以海洋問題為關注核心，將會議定調為「Blue COP」，主要是保護氣候變遷下的海洋，2019年是一個很重要的時間點。

其中，台灣民間團體的「RE-Earth」藝術計畫，受締約方會議官方周邊活動「世界氣候峰會」（World Climate Summit）的邀請，將於會議期間展出包括一組七件的低碳創意球體，與樹皮簽名軸，表達對於全球環境生態險峻現況的關懷。

低碳創意球體主視覺素材來自台灣常見的構樹，活用原住民的樹皮布技藝，藉由自然界賦予的深淺大地色調，以交錯色塊不斷疊加，創作出一個擁有七大洲陸地，但是未見藍色海洋的立體圓形地球。

另外，甫獲得歐洲「永續領導大獎」的歐萊德創辦人兼董事長葛望平也將於8日受邀上台演講，與各國代表分享綠色企業經驗，為台灣氣候行動發聲。

葛望平說，歐萊德從源頭減塑，獨步全球推出100%可溯源再生塑膠瓶及再生押頭，不再使用石油製造的新塑膠、減少塑膠廢料落入海洋。該公司宣誓於2025年內達到100%使用再生能源，成為台灣首家使用再生能源的企業。

駐西班牙代表處劉德立今天會見台灣「RE-Earth」藝術行動計畫藝術家，並在樹皮布簽名軸上留下簽名，成為參與「RE-Earth」簽名軸的第一人。

劉德立對藝術團隊使用自然物和回收布料創作給予肯定和鼓勵。除了感謝台灣各界以不同方式參與聯合國氣候變遷會議外，也強調台灣特色與經驗能貢獻國際社會，以共同對抗氣候變遷問題。

「RE-Earth」藝術行動計畫由藝術工作者周佩穎統籌，協力樹藝專家李永謨老師、台北書院賴宜萍老師、有機農場百萬農夫胡偉杰老師，以及北藝大雕塑組王筧與羅雅筠同學，齊心完成結合自然物與回收物的創作計畫。（編輯：高照芬）

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