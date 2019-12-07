美國伊朗交換囚犯 美籍華裔學者遭關3年後獲釋

王夕越（右）和美國伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook）在瑞士蘇黎世合影。（美聯社）

2019-12-07 23:40:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國與伊朗雙方7日宣布交換釋放一名囚犯，因間諜罪在伊朗被判囚10年的美籍華裔學者王夕越，以及因違反經濟制裁而被拘禁的伊朗幹細胞專家蘇雷曼尼（Massoud Soleimani）均證實獲釋，這場換囚行動在瑞士蘇黎世進行。

綜合外媒報導，平時在伊朗做大學論文研究的王夕越，2016年8月離開伊朗時，被當局以間諜罪逮捕，被判入獄10年；蘇雷曼尼則於2018年10月被指控企圖將生物材料帶回伊朗，違反美國對伊朗核計畫的經濟制裁，遭到拘禁。雙方均否認指控。

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美國總統川普在聲明中表示，王夕越在間諜活動的「幌子」下遭到拘禁，「爭取釋放被逮捕的美國人，對政府來說至關重要，我們將繼續努力，把所有在海外被不當拘禁的國人帶回來。」

伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）則在推特上宣布：「很高興蘇雷曼尼教授和王夕越先生將要能見到他們的家人了。」

報導指出，在過去2年，美國和伊朗的緊張局勢顯著上升，自川普上台後，美國退出美國退出伊朗核協議，重啟制裁，此外，伊朗最近還因石油價格飆漲而觸發民怨，而此一上漲也和美國的制裁息息相關。

蘇雷曼尼（右）和伊朗外長扎里夫。（歐新社）

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