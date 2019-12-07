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遭縱火焚燒走一公里求救 印度強暴受害女子不治

印度一名23歲女子去年底遭強暴，近日要到法院出庭卻被一群男子縱火焚燒，她忍痛走了一公里才遇到人求助，但主治醫師今天宣告她已傷重不治。（法新社）

印度一名23歲女子去年底遭強暴，近日要到法院出庭卻被一群男子縱火焚燒，她忍痛走了一公里才遇到人求助，但主治醫師今天宣告她已傷重不治。（法新社）

2019-12-07 20:52:04

〔中央社〕印度一名23歲女子去年底遭強暴，近日要到法院出庭卻被一群男子縱火焚燒，她在全身大面積燒傷狀況下忍痛走了一公里才遇到人求助並送醫，但主治醫師今天宣告她已傷重不治。

印度警方指出，受害女子5日預計要從北方省烏納奧（Unnao）搭乘火車前往拉厄巴雷里（Rae Bareli）的法院，當天法院要審理她的強暴案，但卻在烏納奧一處村莊遭一群男子綁架，還將她浸泡煤油縱火焚燒。

這群男子包括受害女子指控的強暴嫌犯，當天稍晚，她被空運送往首都新德里的醫院搶救。

這是印度過去兩週發生的第2起女性遭暴力攻擊重大刑案，事件在國內已引發公憤。

位於新德里的薩夫達君醫院（Safdarjung Hospital）燒燙傷整形科負責人庫瑪（Shalabh Kumar）醫師表示，被害人昨天因心跳停止而死。

庫瑪指出：「她全身有95%面積燒傷。」還說她的氣管燒焦且整個肺部充滿「有毒熱煙」。

警方出示的檔案文件指出，被害人今年3月向烏納奧警方報案指控，去年12月12日她在槍口脅迫下遭強暴。

一名警官透露，其中一名強暴犯隨後入獄服刑，直到上週獲得保釋出獄。

當地媒體報導引述警方為受害女子製作的筆錄指出，遇害當天她被5名男子挾持、痛毆、刺傷並縱火焚燒。

印度電視新聞頻道「最新消息」（Aaj Tak）報導，儘管全身上下餘燼未熄，她還是走了將近一公里求救，最後才得以打電話報警。

死者的父親指控，他們家遭受被告家屬的威脅與騷擾。

烏納奧警方指出，涉案5嫌已被逮捕且正關押中，依法須拘留14天。

北方省省長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）則指出，法庭將盡速審理這起命案且絕不寬貸。

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