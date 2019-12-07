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悚！男子斬首女子打包頭顱回家 還拿人腦拌飯吃

菲律賓近日發生一起駭人命案，涉案的21歲男子，因不滿受害女子講英文，不但將她斬首，還取出她的「腦」拌飯吃。（圖擷取自鏡報）

菲律賓近日發生一起駭人命案，涉案的21歲男子，因不滿受害女子講英文，不但將她斬首，還取出她的「腦」拌飯吃。（圖擷取自鏡報）

2019-12-07 23:09:19

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓近日發生一起駭人命案，涉案的21歲男子，因不滿受害女子求饒時，講他聽不懂的英文，不但將她斬首，還取出她的「腦」拌飯吃。

綜合外媒報導，這起命案4日發生在菲律賓東米薩米斯省塔利薩延市（Talisayan, Misamis Oriental），涉案的21歲男子巴東（Twisted Lloyd Bagtong）將一名女子雙手反綁、拖去上衣後斬首，並帶回頭顱。

因為肚子餓，隨後就把把受害女子的大腦拌入煮好的白飯中吃掉，且把女子的頭顱埋在住處附近；直到看到報紙上出現無頭女屍的報導後，他還馬上離開家中、企圖逃逸，但仍在5日遭到警方逮捕。

被捕後，巴東指出，他在案發時處於酒醉狀態，在公墓附近騷擾該名女子後，因女子用他聽不懂的英文求饒，先持鐵棍毆打她，再用身上攜帶的大鐮刀砍下她的頭顱、裝進袋子，帶回家後，因為肚子餓，就把腦拌入白飯吃掉。

據巴東的鄰居表示，巴東失業、單身，且擁有精神病史；警方研判，巴東應是被女子以英文求饒惹怒，才會痛下殺手，目前警方已將巴東拘留，準備以謀殺罪名向他提起訴訟，但仍在核實受害女子的身份。

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