為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

3男「砲彈飛車」橫越美國 紐約飆到LA只花27小時25分

美國近日有三名男子近日進行「砲彈飛車」挑戰，從東岸紐約開到西岸洛杉磯僅花費27小時25分就完成。（圖擷取自Twitter「Dylan Martin」）

美國近日有三名男子近日進行「砲彈飛車」挑戰，從東岸紐約開到西岸洛杉磯僅花費27小時25分就完成。（圖擷取自Twitter「Dylan Martin」）

2019-12-08 00:25:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國有3名男子近日進行「砲彈飛車」（The Cannonball Run）挑戰，他們從東岸紐約開到西岸洛杉磯，全長共282英里（約4546公里），只花費27小時25分就完成，一舉打破2013年共計28小時40分鐘的紀錄，成為「砲彈飛車拉力賽」新盟主。

綜合媒體報導，塔巴特（Doug Tabbut）、托曼（Arne Toman）與查德威克（Berkeley Chadwick）上月11日到12日駕駛改裝的賓士AMG E63，僅花一天多就從紐約抵達洛杉磯，比2013年的紀錄還少了1小時又15分，3人受訪時指出，在全長4546公里的旅途中，他們最高時速曾拉到每小時310公里，平均時速則為每小時165公里。

根據外媒報導，從美國東岸直奔西岸被稱作「砲彈飛車」的非法拉力賽，是由《汽車與駕駛人》（Car and Driver）雜誌編輯葉慈 （Brock Yates）於1971年所創辦，比賽不限速且毫無規則，挑戰者經常違反交通法規，此外，在1981年有部以這個賽事作為題材的電影《砲彈飛車》（The Cannonball Run），由畢．雷諾斯（Burt Reynolds）與港星成龍、許冠文主演。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美實體店正夯耶誕老人！ 演員假期間能賺逾15萬
2019-12-06 21:38

美實體店正夯耶誕老人！ 演員假期間能賺逾15萬
賓士男1個多小時連撞2車 輪胎不見剩輪框
2019-12-04 21:30

賓士男1個多小時連撞2車 輪胎不見剩輪框
台新金控聖誕點燈 傳遞愛與祝福

台新金控聖誕點燈 傳遞愛與祝福
美「網購星期一」登場 銷售額料將創新紀錄
2019-12-02 14:59

美「網購星期一」登場 銷售額料將創新紀錄
美新品種蘋果上市 可放冰箱一年
2019-12-02 05:30

美新品種蘋果上市 可放冰箱一年
機捷特區創新高價 自住客搶買「水沐青華」

機捷特區創新高價 自住客搶買「水沐青華」
國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播