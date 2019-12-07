3男「砲彈飛車」橫越美國 紐約飆到LA只花27小時25分

美國近日有三名男子近日進行「砲彈飛車」挑戰，從東岸紐約開到西岸洛杉磯僅花費27小時25分就完成。（圖擷取自Twitter「Dylan Martin」）

2019-12-08 00:25:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國有3名男子近日進行「砲彈飛車」（The Cannonball Run）挑戰，他們從東岸紐約開到西岸洛杉磯，全長共282英里（約4546公里），只花費27小時25分就完成，一舉打破2013年共計28小時40分鐘的紀錄，成為「砲彈飛車拉力賽」新盟主。

綜合媒體報導，塔巴特（Doug Tabbut）、托曼（Arne Toman）與查德威克（Berkeley Chadwick）上月11日到12日駕駛改裝的賓士AMG E63，僅花一天多就從紐約抵達洛杉磯，比2013年的紀錄還少了1小時又15分，3人受訪時指出，在全長4546公里的旅途中，他們最高時速曾拉到每小時310公里，平均時速則為每小時165公里。

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根據外媒報導，從美國東岸直奔西岸被稱作「砲彈飛車」的非法拉力賽，是由《汽車與駕駛人》（Car and Driver）雜誌編輯葉慈 （Brock Yates）於1971年所創辦，比賽不限速且毫無規則，挑戰者經常違反交通法規，此外，在1981年有部以這個賽事作為題材的電影《砲彈飛車》（The Cannonball Run），由畢．雷諾斯（Burt Reynolds）與港星成龍、許冠文主演。

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