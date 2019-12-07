多角形「惡魔嘴唇」風靡俄國！ 網友狠批：像奇怪皰疹

俄羅斯近日開始流行「唇部整型」，藉由施打填充物，讓唇部呈現「波浪型」或「多角形」，被稱為「惡魔嘴唇」或「章魚嘴唇」；但醫學美容專家警告千萬別亂打填充物。（圖擷取自 @dradeborasats）

2019-12-07 22:52:34

〔即時新聞／綜合報導〕美化唇部的方式有很多種，除了使用化妝品，也有許多人會接受整形手術，達到豐唇等效果；而近日，俄羅斯開始流行一種全新的「唇部美容」，藉由施打填充物，讓唇部呈現「波浪型」或「多角形」，被稱為「惡魔嘴唇」，且因形狀類似章魚，又被稱作「章魚嘴唇」。

綜合外媒報導，「惡魔嘴唇」由俄羅斯一位具爭議的美容師布勞德（Emelyan Braude）於11月30日所提出，由於她曾發生美容糾紛，也沒有專業整型醫師執照，因此，這項藉由施打填充物，打造「波浪型」或「多角形」的全新唇部整型方式，也引發當地網友熱烈討論。

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據報導，當地網友雖然對於「惡魔嘴唇」意見不一，但這股風潮卻已席捲俄羅斯，許多女性相繼打造「惡魔嘴唇」，將照片上傳Instagram。

各種形狀的「惡魔嘴唇」透過Instagram，也傳播到歐美地區，除了有網友指出，「這只會讓他們看起像長水泡」、「看起來像是一種奇怪的皰疹」以及「讓人毛骨悚然」外，卻也引起部分網友的興趣。

但醫學美容專家克里斯蒂娜（Krystyna）警告，若想改變唇形，可以通過「唇線筆」等化妝品加強輪廓，而非透過無專業執照的美容師，私自去做「惡魔嘴唇」，因嘴唇周圍布滿血管，若不當注射填充物，填充劑可能會進入血管、造成阻塞，並導致組織壞死。

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