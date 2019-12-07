為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

紐約地鐵「老鼠帶咖啡狂奔」 網友笑：實習生

網友在推特分享影片，紐約地鐵站出現老鼠帶咖啡奔跑的畫面。（圖擷自推特@Melissa_Writes1）

網友在推特分享影片，紐約地鐵站出現老鼠帶咖啡奔跑的畫面。（圖擷自推特@Melissa_Writes1）

2019-12-07 16:23:45

〔即時新聞／綜合報導〕早晨一杯咖啡是不少上班族的日常，一名網友在推特分享，自己在紐約地鐵布魯克林站，看見一隻老鼠帶咖啡紙杯在地鐵站內奔跑。

紐約市民沃克（Melissa Walker）4日在推特上發布影片，拍攝了布魯克林地鐵站內，匆忙穿越的「咖啡鼠」，並表示這樣的畫面讓他覺得十分有趣。影片分享後，引發許多網友的討論。

網友笑稱「那隻老鼠估計是幫老闆買咖啡」、「他應該是想找工作」、「老鼠還是實習生」、「他只是需要再一杯咖啡希望能撐到5點下班」，但也有網友表示「希望他不會咖啡因中毒」，也有人認為老鼠的出現顯然是環境衛生不良，並表示自己在現場可能會尖叫。

短短30秒的影片吸引了10萬人的觀看，也讓民眾回憶起過去幾年曾在紐約地鐵爆紅的老鼠們，包括「比薩鼠」、「甜甜圈鼠」和「貝果鼠」等等。但玩笑之餘，不斷出現的老鼠事件也讓紐約居民再次檢視地鐵系統的清潔問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
地鐵「尖峰時段」2度上演活春宮！民眾怒轟「實在太噁心」
2019-12-05 23:56

地鐵「尖峰時段」2度上演活春宮！民眾怒轟「實在太噁心」
福特與麥當勞也能合作！將咖啡碎屑轉化成汽車零件
2019-12-05 14:33

福特與麥當勞也能合作！將咖啡碎屑轉化成汽車零件
台新金控聖誕點燈 傳遞愛與祝福

台新金控聖誕點燈 傳遞愛與祝福
買茶葉蛋驚見一坨「毛」竄動 神翻譯：料理鼠王在忙
2019-12-03 19:09

買茶葉蛋驚見一坨「毛」竄動 神翻譯：料理鼠王在忙
咖啡準備漲！印尼產量明年恐降到近10年最低
2019-12-03 13:12

咖啡準備漲！印尼產量明年恐降到近10年最低
機捷特區創新高價 自住客搶買「水沐青華」

機捷特區創新高價 自住客搶買「水沐青華」
以為寵物鼠喝水！ 飼主近看「不速之客」秒傻眼：你哪位？
2019-11-19 15:50

以為寵物鼠喝水！ 飼主近看「不速之客」秒傻眼：你哪位？
家裡抹布無故消失 洗衣機底部竟孕育出5隻小生命...嚇壞屋主
2019-11-15 17:26

家裡抹布無故消失 洗衣機底部竟孕育出5隻小生命...嚇壞屋主
國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播