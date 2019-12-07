紐約地鐵「老鼠帶咖啡狂奔」 網友笑：實習生

網友在推特分享影片，紐約地鐵站出現老鼠帶咖啡奔跑的畫面。（圖擷自推特@Melissa_Writes1）

2019-12-07 16:23:45

〔即時新聞／綜合報導〕早晨一杯咖啡是不少上班族的日常，一名網友在推特分享，自己在紐約地鐵布魯克林站，看見一隻老鼠帶咖啡紙杯在地鐵站內奔跑。

紐約市民沃克（Melissa Walker）4日在推特上發布影片，拍攝了布魯克林地鐵站內，匆忙穿越的「咖啡鼠」，並表示這樣的畫面讓他覺得十分有趣。影片分享後，引發許多網友的討論。

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網友笑稱「那隻老鼠估計是幫老闆買咖啡」、「他應該是想找工作」、「老鼠還是實習生」、「他只是需要再一杯咖啡希望能撐到5點下班」，但也有網友表示「希望他不會咖啡因中毒」，也有人認為老鼠的出現顯然是環境衛生不良，並表示自己在現場可能會尖叫。

短短30秒的影片吸引了10萬人的觀看，也讓民眾回憶起過去幾年曾在紐約地鐵爆紅的老鼠們，包括「比薩鼠」、「甜甜圈鼠」和「貝果鼠」等等。但玩笑之餘，不斷出現的老鼠事件也讓紐約居民再次檢視地鐵系統的清潔問題。

Made my whole day!! #coffeerat #nyc #MTA #pix11 Franklin Ave Brooklyn pic.twitter.com/Y2VsyGsAd2 — Melissa Walker （@Melissa_Writes1） 2019年12月4日

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