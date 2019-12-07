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藏俄國核武發射關鍵 普廷核武手提箱構造首度曝光！

核武手提箱大小雖與筆店包相仿，但背後隱藏著能觸發第三次世界大戰的威力。（美聯社）

核武手提箱大小雖與筆店包相仿，但背後隱藏著能觸發第三次世界大戰的威力。（美聯社）

2019-12-07 16:16:23

〔即時新聞／綜合報導〕世界上有數個大國坐擁核武，核彈發射程序需經多方認證，其中一道認證程序須經國家最高領導人之手；俄羅斯總統普廷就有這麼一只貼身攜帶的核武手提箱（Nuclear briefcase），憑這只手提箱，普廷可隨時下達發射核武命令。這神秘的手提箱構造在昨日透過俄媒的鏡頭，首度在世界面前曝光。

綜合外媒報導，今年正逢俄羅斯戰略飛彈部隊（Strategic Missile Forces）成立60週年，近日，俄羅斯官媒紅星電視台（Zvezda）透過報導畫面 ，向世界展示了這隻無時無刻隨著普丁「南征北討」的核武手提箱。這款提箱與筆電包大小相仿，為50年前的舊款式。

這只箱子被普廷的貼身軍官攜帶，曾多次在普丁的公開行程中被拍攝到，但內部構造日前才首度被允許公開曝光；根據俄媒介紹，手提箱內有一排數字鍵盤，以供密碼輸入，其下則有四個按鈕，白色正是發射鈕。

該節目介紹，這只受到嚴格監控、保護的箱子藏有啟動核武行動的密碼，箱內構造中含有一張閃卡（flash card），為啟動核武秘鑰，可以遠端控制俄羅斯的核武庫；同樣的箱子還有兩只，分別在俄羅斯國防部長、總參謀長手中，當普廷下達發射命令，另外兩人的手提箱會馬上收到通知。

根據俄羅斯對核武發射程序的嚴格限制，核武發射須經過上述3人使用秘鑰同意，且只有在受到他國核武攻擊時，方能發動核武報復攻擊。

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