為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

英工黨黨魁爆料：首相強森在脫歐議題上欺瞞民眾

英國工黨黨魁柯賓昨（6）日揭露一份英國政府機密文件，並指它就是首相強森欺瞞人民的鐵證。（歐新社）

英國工黨黨魁柯賓昨（6）日揭露一份英國政府機密文件，並指它就是首相強森欺瞞人民的鐵證。（歐新社）

2019-12-07 15:49:18

〔即時新聞／綜合報導〕英國工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）昨（6）日揭露一份英國政府的機密文件，內容提及英國脫歐後北愛爾蘭與英國本土之間將存在海關檢查。由於英國首相強森（Boris Johnson）此前一再宣稱，他的脫歐協議會讓英國與北愛之間沒有海關檢查，柯賓直指這份文件就是強森欺瞞、誤導英國民眾的鐵證。

綜合外媒報導，柯賓昨日揭露一份15頁的文件，上頭標有「官方、敏感」字樣，內容提及出口商在英國本土與北愛爾蘭之間運輸貨物時，必須向海關申報。

文件也指出，由北愛爾蘭向英國本土運輸貨物的出口商中，有98%是中小企業，他們很可能無法負擔新增的邊境檢查費用，意味著這樣的新邊界將會讓北愛爾蘭的經濟大亂。

柯賓表示，這份文件顯示了北愛爾蘭將會在英國脫歐後「象徵性地」與英國本土分離，也證明了強森此前的說法只是一種「詐欺」。

強森隨後受訪時表示，他還沒有看到洩漏的文件，但他強調工黨的說法是「一派胡言」，他的脫歐協議會為北愛爾蘭的企業提供一條通往英國市場的「康莊大道」。

1名英國政府的高階官員則說，該份文件是由較低階的官員撰寫而成，未經正式批准。1名保守黨人士也說，洩露的文件並不是為了決策而寫，也不是要寫給總理、大臣或其他高階官員看的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
英、歐新曙光？ EU官員：雙方肯定有新貿易關係
2019-12-06 21:49

英、歐新曙光？ EU官員：雙方肯定有新貿易關係
保守黨有望勝選續推脫歐 英鎊創2年半新高
2019-12-05 18:01

保守黨有望勝選續推脫歐 英鎊創2年半新高
台新金控聖誕點燈 傳遞愛與祝福

台新金控聖誕點燈 傳遞愛與祝福
英下週大選 保守黨：若贏得大選將在1月底完成脫歐
2019-12-05 12:10

英下週大選 保守黨：若贏得大選將在1月底完成脫歐
若損害與五眼聯盟關係 英相強生：將拒絕華為建設5G網路
2019-12-05 09:45

若損害與五眼聯盟關係 英相強生：將拒絕華為建設5G網路
機捷特區創新高價 自住客搶買「水沐青華」

機捷特區創新高價 自住客搶買「水沐青華」
脫歐衝擊 英行業組織看衰明年英經濟表現
2019-12-02 10:41

脫歐衝擊 英行業組織看衰明年英經濟表現
英國大選 權威民調：強森與保守黨重奪下議院多數
2019-11-28 15:42

英國大選 權威民調：強森與保守黨重奪下議院多數
國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播