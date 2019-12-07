英工黨黨魁爆料：首相強森在脫歐議題上欺瞞民眾

英國工黨黨魁柯賓昨（6）日揭露一份英國政府機密文件，並指它就是首相強森欺瞞人民的鐵證。（歐新社）

2019-12-07 15:49:18

〔即時新聞／綜合報導〕英國工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）昨（6）日揭露一份英國政府的機密文件，內容提及英國脫歐後北愛爾蘭與英國本土之間將存在海關檢查。由於英國首相強森（Boris Johnson）此前一再宣稱，他的脫歐協議會讓英國與北愛之間沒有海關檢查，柯賓直指這份文件就是強森欺瞞、誤導英國民眾的鐵證。

綜合外媒報導，柯賓昨日揭露一份15頁的文件，上頭標有「官方、敏感」字樣，內容提及出口商在英國本土與北愛爾蘭之間運輸貨物時，必須向海關申報。

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文件也指出，由北愛爾蘭向英國本土運輸貨物的出口商中，有98%是中小企業，他們很可能無法負擔新增的邊境檢查費用，意味著這樣的新邊界將會讓北愛爾蘭的經濟大亂。

柯賓表示，這份文件顯示了北愛爾蘭將會在英國脫歐後「象徵性地」與英國本土分離，也證明了強森此前的說法只是一種「詐欺」。

強森隨後受訪時表示，他還沒有看到洩漏的文件，但他強調工黨的說法是「一派胡言」，他的脫歐協議會為北愛爾蘭的企業提供一條通往英國市場的「康莊大道」。

1名英國政府的高階官員則說，該份文件是由較低階的官員撰寫而成，未經正式批准。1名保守黨人士也說，洩露的文件並不是為了決策而寫，也不是要寫給總理、大臣或其他高階官員看的。

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