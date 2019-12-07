「雪豹vs.大貓熊」誰贏？ 專家研判：狠角色互相繞道

雪豹在中國被列為一級保護動物。圖非當事四川雪豹。（歐新社）

2019-12-07 17:07:41

〔即時新聞／綜合報導〕受棲地縮減、非法獵捕危害，看起來毛茸茸、傻呼呼的超萌雪豹在中國被列為一級保護動物，所幸在國際組織救援下，狀況漸有起色。6日，根據中國官方公布監測結果，竟有一隻雪豹在四川臥龍「五一棚」區域現蹤，可愛身影被紅外線相機捕捉，畫面公布後萌翻一票人。然而，四川為中國一級保護動物「大貓熊」主要棲地，熊與豹是否會因此發生衝突？對此，專家出面解釋，兩個狠角色其實會避免發生衝突，從未有兩者互相攻擊致死的紀錄。

綜合中媒報導，中國四川臥龍國家級自然保護區管理局在昨日對外公開最新野外監測成果，發現位在海拔3300公尺左右的兩台紅外線相機分別在6月3、4日捕捉到同一隻雪白嬌客的身影，兩台相機距離僅200公尺，為「五一棚」首度監測到雪豹活動，不啻動保界一大喜訊。

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北京大學生命科學學院研究員李晟指出，雪豹主要活動範圍為海拔3500至4400公尺林線、雪線，比大貓熊的海拔3500公尺林線以下的活動範圍高，可謂比鄰而居；至於這隻雪豹為何在大貓熊活動範圍現蹤？李晟猜測，這隻雪豹可能是因追逐獵物才離開主要棲地，也可能是棲地搬遷，途中單純「路過」鄰居家，正好被林間相機記錄到。

但大貓熊看似憨萌的外表下，仍是食物鏈金字塔頂端的掠食者，是否會與同屬頂級掠食者的雪豹鄰居發生衝突？對此，該國家公園管理局黨委書記段兆剛指出，4到6月間，大貓熊會下移到海拔2700公尺一帶竹筍生長處覓食，而這隻6月現蹤的雪豹在大貓熊棲地上待不到24小時，兩者應該並未碰面。

但假設兩者「狹路相逢」，情況又會如何？段兆剛表示，較可能發生的情況是互相掂量之後繞道，避免衝突，且至今尚未觀測到任一方遭另一方攻擊致死的紀錄。

中國四川國家公園在6月3、4日捕捉到同一隻雪豹的身影。（翻攝微博）

專家認為，雪豹和大貓熊比鄰而居，會互相繞道，避免發生衝突。（翻攝微博）

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