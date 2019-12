川普的美墨邊境牆又破功？ 用繩梯就能輕鬆翻越

2019-12-07 12:38:55

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普任內的重要政策之一,就是要在美國與墨西哥的邊境上設立高牆,以阻絕中美洲非法移民。不過,從一個墨西哥民眾的影片中可以看到,這個讓美國投入數千億元的圍牆計畫,竟然被一個繩梯給輕鬆翻越了。

綜合外媒報導,墨西哥公民J. Omar Ornelas近日上傳了一段影片到Twitter,影片中可以看見墨西哥民眾3人一組,將繩梯固定在圍欄式的圍牆上,其中1人攀爬繩梯翻越圍牆後,雙手握住圍牆的柱子,就這樣成功「滑」進美國境內。不過在影片後段也可發現,事發後隨即有1輛疑似是美國執法當局的車輛到場,並有人員下車處理。

影片在Twitter上引發熱烈迴響,至今已累積超過800萬觀看人次,有網友認為圍牆「只是為了讓這些人慢下來」而無法迅速穿越邊境,它仍有嚇阻作用。但也有人不以為然,認為相對於「讓他們慢下來」,蓋牆所付出的代價過高。

據了解,影片拍攝地點是在墨西哥墨西卡利市(Mexicali)內一段新建的圍牆,影片後段出現的車輛屬於美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol),而那名成功進入美國的16歲墨西哥少年,也在稍後被邊境巡邏隊逮捕。

美國海關及邊境保衛局(CBP)事後發布影片表示,邊境圍牆不只是一堵牆,而是一個系統,包含了偵查技術以及巡邏道路;圍牆本身讓人們的入侵速度減慢,偵查技術能警告當局哪裡有事件發生,巡邏道路則能讓當局人員迅速抵達現場。影片強調,在這個事件中,邊境圍牆系統運作得非常恰當。

This is the newly replaced wall along the US/MEXICO border. #TheWall pic.twitter.com/MIrD3HhVsE