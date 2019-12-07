川普的美墨邊境牆又破功？ 用繩梯就能輕鬆翻越

川普持續在美墨邊境興建這種圍欄式的高牆，但近來卻頻傳被墨西哥民眾以鋸子、繩梯等方式成功穿越。（法新社）

2019-12-07 12:38:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普任內的重要政策之一，就是要在美國與墨西哥的邊境上設立高牆，以阻絕中美洲非法移民。不過，從一個墨西哥民眾的影片中可以看到，這個讓美國投入數千億元的圍牆計畫，竟然被一個繩梯給輕鬆翻越了。

綜合外媒報導，墨西哥公民J. Omar Ornelas近日上傳了一段影片到Twitter，影片中可以看見墨西哥民眾3人一組，將繩梯固定在圍欄式的圍牆上，其中1人攀爬繩梯翻越圍牆後，雙手握住圍牆的柱子，就這樣成功「滑」進美國境內。不過在影片後段也可發現，事發後隨即有1輛疑似是美國執法當局的車輛到場，並有人員下車處理。

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影片在Twitter上引發熱烈迴響，至今已累積超過800萬觀看人次，有網友認為圍牆「只是為了讓這些人慢下來」而無法迅速穿越邊境，它仍有嚇阻作用。但也有人不以為然，認為相對於「讓他們慢下來」，蓋牆所付出的代價過高。

據了解，影片拍攝地點是在墨西哥墨西卡利市（Mexicali）內一段新建的圍牆，影片後段出現的車輛屬於美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol），而那名成功進入美國的16歲墨西哥少年，也在稍後被邊境巡邏隊逮捕。

美國海關及邊境保衛局（CBP）事後發布影片表示，邊境圍牆不只是一堵牆，而是一個系統，包含了偵查技術以及巡邏道路；圍牆本身讓人們的入侵速度減慢，偵查技術能警告當局哪裡有事件發生，巡邏道路則能讓當局人員迅速抵達現場。影片強調，在這個事件中，邊境圍牆系統運作得非常恰當。

相關影片：

This is the newly replaced wall along the US/MEXICO border. #TheWall pic.twitter.com/MIrD3HhVsE — J. Omar Ornelas （@fotornelas） December 4, 2019

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