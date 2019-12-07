鄧炳強頂寒風天安門凌晨看升旗 中網友全高潮點名「新特首人選」

香港新任警務處長鄧炳強今日凌晨到天安門廣場看升旗。（翻攝自微博）

2019-12-07 12:25:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中仍在持續，8日將迎來由香港泛民派「民間人權陣線」所主辦的遊行。香港新任警務處長鄧炳強新官上任，6日首度赴京「朝見」，今日赴天安門廣場看升旗，討好行為讓中國網友一秒買帳，更有人點名應該讓鄧炳強接香港特首林鄭月娥的班。

8日民陣維園遊行，港警將祭3000警力戒備，但這次睽違4個半月地核發了「不反對通知書」。對此，鄧炳強計將在8日搭機返港，離港前更透過媒體向民陣喊話，要民陣見暴力「應拿出勇氣譴責暴力」。

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昨日鄧炳強到京後「禮節性拜訪」公安部及國務院港澳事務辦公室，綜合中媒報導，此次會面，鄧炳強向上級介紹了新管理團隊與香港警隊情況。今日凌晨，鄧炳強則率眾到天安門觀看五星期升旗儀式，頂著寒冷「忠誠度100%」的態度隨即讓中國網友眾心大悅，表示應該邀請香港警隊「輪流來天安門，看升旗」，他進京輸誠態度更讓部分中國網友爽喊要「載入史冊」，更有人直言鄧炳強應成為「新特首人選」。

而日前有港警在婚禮上報警，釀成22歲的香港學生周梓樂喪命事件，讓挺反送中婚慶業者主動串連，共逾300家業者拒絕為港警提供相關服務；就有一名港警為自己抱屈指沒有婚慶業者提供服務，中國攝影師聞訊便聯繫該警並赴港協助完成婚紗照拍攝。

中國網友紛紛批這些業者怎麼這麼「賤」、這麼「缺德」，更嗆店裡有事最好別報警。當事港警在維多利亞港拍攝的婚紗照曝光後也隨即被中國網友轉傳；港警的張燈結綵對比為爭取權益而喪生的香港民眾家中輓聯高掛，顯得無比諷刺。

一名港警為自己抱屈指沒有婚慶業者提供服務，中國攝影師聞訊便聯繫該警並赴港協助完成婚紗照拍攝。（翻攝自微博）

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