為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

鄧炳強頂寒風天安門凌晨看升旗 中網友全高潮點名「新特首人選」

香港新任警務處長鄧炳強今日凌晨到天安門廣場看升旗。（翻攝自微博）

香港新任警務處長鄧炳強今日凌晨到天安門廣場看升旗。（翻攝自微博）

2019-12-07 12:25:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中仍在持續，8日將迎來由香港泛民派「民間人權陣線」所主辦的遊行。香港新任警務處長鄧炳強新官上任，6日首度赴京「朝見」，今日赴天安門廣場看升旗，討好行為讓中國網友一秒買帳，更有人點名應該讓鄧炳強接香港特首林鄭月娥的班。

8日民陣維園遊行，港警將祭3000警力戒備，但這次睽違4個半月地核發了「不反對通知書」。對此，鄧炳強計將在8日搭機返港，離港前更透過媒體向民陣喊話，要民陣見暴力「應拿出勇氣譴責暴力」。

昨日鄧炳強到京後「禮節性拜訪」公安部及國務院港澳事務辦公室，綜合中媒報導，此次會面，鄧炳強向上級介紹了新管理團隊與香港警隊情況。今日凌晨，鄧炳強則率眾到天安門觀看五星期升旗儀式，頂著寒冷「忠誠度100%」的態度隨即讓中國網友眾心大悅，表示應該邀請香港警隊「輪流來天安門，看升旗」，他進京輸誠態度更讓部分中國網友爽喊要「載入史冊」，更有人直言鄧炳強應成為「新特首人選」。

而日前有港警在婚禮上報警，釀成22歲的香港學生周梓樂喪命事件，讓挺反送中婚慶業者主動串連，共逾300家業者拒絕為港警提供相關服務；就有一名港警為自己抱屈指沒有婚慶業者提供服務，中國攝影師聞訊便聯繫該警並赴港協助完成婚紗照拍攝。

中國網友紛紛批這些業者怎麼這麼「賤」、這麼「缺德」，更嗆店裡有事最好別報警。當事港警在維多利亞港拍攝的婚紗照曝光後也隨即被中國網友轉傳；港警的張燈結綵對比為爭取權益而喪生的香港民眾家中輓聯高掛，顯得無比諷刺。

一名港警為自己抱屈指沒有婚慶業者提供服務，中國攝影師聞訊便聯繫該警並赴港協助完成婚紗照拍攝。（翻攝自微博）

一名港警為自己抱屈指沒有婚慶業者提供服務，中國攝影師聞訊便聯繫該警並赴港協助完成婚紗照拍攝。（翻攝自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國網路大砲 癱瘓香港連登失敗
2019-12-07 05:30

中國網路大砲 癱瘓香港連登失敗
港警滿意率淨值創新低 暴跌60個百分點、4成港人給0分
2019-12-06 21:05

港警滿意率淨值創新低 暴跌60個百分點、4成港人給0分
台新金控聖誕點燈 傳遞愛與祝福

台新金控聖誕點燈 傳遞愛與祝福
美軍艦停靠台灣聲浪四起 中官媒囂張嗆「共機能掠過總統府」
2019-12-06 16:26

美軍艦停靠台灣聲浪四起 中官媒囂張嗆「共機能掠過總統府」
劍指香港反送中！ 中國推「全民打漢奸」遊戲
2019-12-06 13:26

劍指香港反送中！ 中國推「全民打漢奸」遊戲
機捷特區創新高價 自住客搶買「水沐青華」

機捷特區創新高價 自住客搶買「水沐青華」
國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播