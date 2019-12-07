美制裁後伊朗持續干涉 15人在巴格達襲擊中喪命

伊拉克當地時間週五（6日）晚間，反政府示威者在巴格達遭武裝份子襲擊，15人被殺，超過60人輕重傷。（法新社）

2019-12-07 11:33:01

〔即時新聞／綜合報導〕一名持槍男子在伊拉克當地時間週五（6日）晚間襲擊巴格達的一個反政府抗議營地，15人被殺，更有數十人受傷，其中包含至少2名警察。這也是繼美國宣布對伊朗涉嫌支持伊拉克動亂相關團體進行制裁後，再起的衝突。

綜合外媒報導，週五（6日）晚間，乘卡車的武裝份子襲擊了反政府示威者位於錫納克橋（Al-Sinak Bridge）附近的一棟建築。示威者紛紛移動到附近的廣場和清真寺找尋掩護，目前尚未確認開槍男子的身分。

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美國日前對三名伊朗支持的軍事領導人實施制裁，他們被指控指揮殺害伊拉克示威者。報導指出，伊朗高級官員本週曾在巴格達集會，以支持為什葉派伊朗的利益服務的新政府。伊拉克什葉派領袖西斯塔尼（Ali al-Sistani）則呼籲，伊拉克應不受外國干預盡快的組建新政府。

西斯塔尼在日前公開表示支持示威活動，並稱抗議行動是影響伊拉克真正改革的壓力來源。西斯塔尼譴責殺害手無寸鐵的示威者的行為。並敦促示威者保持和平，阻止破壞分子將反對派變為暴力。

在西斯塔尼公開表達立場後，數千名抗議者從伊拉克南部各省前往巴格達，並在塔里爾廣場（Tahrir Square）上遊行。

據報導，伊朗多名官員介入伊拉克政府以阻止總理馬蒂（Abdul Mahdi）於10月辭職。美國近東事務助理國務卿申克（David Schenker）表示，外國恐怖分子、軍事領導人不應該與伊拉克政治領導人會面以確定伊拉克的下一任總理。

伊拉克立法官員表示，他們將在明年舉行大選。且馬地當持續擔任總理一職，直到新政府正式成立。但示威者則表示，若沒有新的、具有充分代表性的選舉法和公正的選舉委員會，倉促的投票將使腐敗的政客繼續掌權。

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