港警滿意率淨值創新低 暴跌60個百分點、4成港人給0分

港警8月間在銅鑼灣處理反送中抗爭期間發射催淚彈。（法新社）

2019-12-06 21:05:32

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港警方在處理「反送中」抗爭時使用武力問題一直飽受外界抨擊，香港民意研究所6日公布紀律部隊和中國解放軍駐港部隊支持度調查，9支紀律部隊中，警察獲得的支持度最低，較上次6月初調查崩跌25.7分，4成港人給警方「0分」，警隊與駐港解放軍的滿意率淨值，均創下1997年以來新低。

港人對警務處滿意度評分35.3，滿意率為27%，不滿率為65%，換言之，滿意率淨值為負38%，較上次調查大跌60個百分點，是1997年有紀錄以來新低。

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調查中，有7成人認為區議會選舉是對「反送中」運動的公投表態，另有超過7成人支持成立獨立調查委員會，6成支持重組警隊，這6成中有2成5是建制派支持者。

駐港解放軍的最新滿意度評分跌了12.5分，至44.2分，滿意率淨值為正3%，大跌32個百分點。9支紀律部隊中，民望最高的是消防處，滿意度評分80.5，較上次調查跌 2.7分。

這項調查於11月21至26日隨機抽樣電話訪問1062名香港民眾，對紀律部隊滿意度排名次序為消防處、醫療輔助隊、政府飛行服務隊、海關、入境事務處、民安隊、懲教署、廉政公署和警務處。當中除醫療輔助隊以外，其他單位滿意度普遍下跌。

民研主席鐘庭耀表示，要恢復警隊公信力，就必須有制度制裁警察暴力。理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華說，若不獨立調查警暴問題，將成為社會死結，呼籲警務處新任處長鄧炳強要有勇氣面對民意。

「香港獨立媒體」引述「我們香港人」計畫名譽總監梁啟智說法，飛行服務隊、懲教署、廉政公署跌幅明顯，相信與「被警隊拖累有關」。

針對這份調查結果，警察公共關係科總警司郭嘉銓、高級警司江永祥表示，相較於其他部門，警方處理抗爭運動的參與度最高，除了面對「暴徒升級暴力」，更有有系統的抹黑整個警隊，用這項調查評定警方表現，「不公平」。

6日晚間港人在中環愛丁堡廣場舉行「吸吸可危」集會，要求港府公開警方使用的催淚彈成份。（美聯社）

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