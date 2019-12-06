印度女獸醫強暴案4嫌被警擊斃 民眾放鞭炮慶祝

印度婦女向員警餵食糖果，周圍民眾高呼口號，以鼓勵警察殺害4名嫌犯。（美聯社）

2019-12-06 19:56:47

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名女獸醫日前遭性侵殺害後焚屍，警方在6日清晨將4名被捕嫌犯重回犯案現場調查，期間嫌犯試圖搶奪警槍脫逃，雙方發生衝突，最終警方將嫌犯全數擊斃，2名員警負傷。稍早，許多民眾聚集到現場歡呼慶祝。

綜合外媒報導，女獸醫在11月27日晚間受害，當時她騎機車去看醫生，期間被4名嫌犯綁架性侵，最後遭焚屍滅跡，遺體到隔天才被路人發現。事發後引起社會輿論撻伐，民眾抗議警方怠忽職守，導致被害者被殘忍殺害，過去一週，各地民眾發起抗議行動，其後有3名員警受到停職處分。

請繼續往下閱讀...

不過，當警方槍殺犯人的消息公開，社會輿論開始轉彎，群情激憤的民眾紛紛聚集在槍擊現場高呼「警察萬歲」，向警車丟花瓣、放鞭炮，以表支持「執法正義」，而在推特上也有大量網友稱讚警方。

其中，也有部分人士則質疑警方的行為是動用私刑，這種做法不會讓印度婦女更加安全，有律師表示：「殺死被告是捷徑，但從長遠來看，這是行不通的，這將會帶來後果。」

根據印度政府數據顯示，2017年警方登記超過3.25萬起強暴案，但是當年法院僅處理約1.83萬起，到了2017年底，加上過去幾年累積未處理完畢的案件量，仍有12萬7800多起相關案件待審。

4名嫌犯在被警方射殺後，社會輿論對警方的觀感轉向，民眾紛紛上街放鞭炮慶祝。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法