印度性侵案引關注 製片人竟提「性侵合法化」遭砲轟

印度近來發生的性侵案件引發各界關注，民眾紛紛上街抗議，要求政府主持公道。（路透）

2019-12-06 16:59:50

〔即時新聞／綜合報導〕印度上月發生女獸醫遭4名男子性侵後殺害並焚屍的命案，引發各地民眾上街抗議，要求政府主持公道。不過事發後卻有1名印度製片人表示，為了遏止與性侵有關的暴力，女性應隨身攜帶保險套並「配合」性侵，他更稱政府應該讓「非暴力的性侵」合法化以保障女性安全。

綜合外媒報導，這名製片人Daniel Shravan日前於Facebook上表示，當男人的性慾被滿足，他們就不會殺害女人，這是「很簡單的邏輯」。但當前社會用法律和胡椒噴霧來阻止性侵犯，這會讓性侵犯感到害怕；當性侵犯的性慾無法被滿足，他們就會有殺人念頭。

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Daniel Shravan進一步表示，有鑑於此，印度政府應該讓「非暴力的性侵」合法化，而女性也該接受「有關性侵的教育」，例如不要拒絕男性的性慾、18歲以後隨身攜帶保險套等等，並且不應在遭受性侵時報警，而應該配合性侵犯、給他一個保險套，如此一來就不會被殺。

Daniel Shravan的貼文立刻引來大批抨擊，網友留言指他的想法「病態」、「令人髮指」、「自我中心」，並認為他「需要醫療協助」，而他目前已經刪除該則文章。

上月27日，印度發生1名27歲女獸醫遭4名男性性侵後殺害，並且焚屍、棄屍的案件，震驚全國。而昨（5）日印度再傳出1名性侵受害者在出庭途中遭性侵犯淋油焚燒，致使她全身90%燒傷命危。連串案件引發印度民眾怒火，紛紛抗議要求政府主持公道。

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