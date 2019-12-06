為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美國Uber去年接逾3000起性侵案檢舉 監管機關籲建駕駛指紋資料庫

優步（Uber）在全球有數十億使用者。（彭博社）

優步（Uber）在全球有數十億使用者。（彭博社）

2019-12-06 12:38:01

〔即時新聞／綜合報導〕優步（Uber）公司為全球交通網路企業，雖然在台灣近日漸漸轉型為多元計程車，但作為「共享時代」龍頭的Uber，仍不減使用者熱度。不過根據Uber做出的統計，2018年在美國總共接到近3000起性侵案檢舉，優步也表示，將會對駕駛進行訓練，並會嚴格調查駕駛背景，以提升公共安全性。

據《路透》報導，優步公司近日表示，2018年美國優步共接獲逾3000起的性侵事件檢舉，並說他們日後會更著重在旅客的安危上。

而優步也公布一份長達84頁的報告指出，2017年到2018年共有23億趟在美國的行程，有99.9%並未發生事故，不過他們也有收到近600份有關性侵案的檢舉，檢舉人幾乎為女性。不僅如此，在報告中還指出，這2年內也收到近20起攻擊事件的檢舉。

對於不斷爆出的安全事件，優步表示，駕駛人在進入優步前，會對他們進行嚴格的身家背景調查。不過美國監管機構則不斷指出，優步的篩選程序不夠完善，不及計程車司機的調查，甚至希望能建立優步司機的指紋資料庫。對此，優步發言人則回應，公司的篩選程序強大嚴格，比起不完整的指紋資料庫來得可靠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
Uber爆漏洞？ 司機頻跑到終點載客
2019-07-06 16:41

Uber爆漏洞？ 司機頻跑到終點載客
好狂！這國Uber Eats有「阿嬤徒步送餐」
2019-07-05 12:10

好狂！這國Uber Eats有「阿嬤徒步送餐」
沐極 深藏不露的森建築

沐極 深藏不露的森建築
AIT挺Uber 計程車聯盟開砲：莫為無良企業背書
2019-04-26 22:42

AIT挺Uber 計程車聯盟開砲：莫為無良企業背書
Lyft掛牌首日衝出好成績 外媒點出未來最大挑戰
2019-03-30 11:52

Lyft掛牌首日衝出好成績 外媒點出未來最大挑戰
宏碁首賣白色Swift 5 資訊月開賣

宏碁首賣白色Swift 5 資訊月開賣
Uber又槓上小黃 雙方都揚言4月上街抗爭
2019-03-16 20:44

Uber又槓上小黃 雙方都揚言4月上街抗爭
莽漢攔Uber鬧事嗆「我有槍」 結果惹錯人反被斃
2018-09-01 09:04

莽漢攔Uber鬧事嗆「我有槍」 結果惹錯人反被斃

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播