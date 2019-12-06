美國Uber去年接逾3000起性侵案檢舉 監管機關籲建駕駛指紋資料庫

優步（Uber）在全球有數十億使用者。（彭博社）

2019-12-06 12:38:01

〔即時新聞／綜合報導〕優步（Uber）公司為全球交通網路企業，雖然在台灣近日漸漸轉型為多元計程車，但作為「共享時代」龍頭的Uber，仍不減使用者熱度。不過根據Uber做出的統計，2018年在美國總共接到近3000起性侵案檢舉，優步也表示，將會對駕駛進行訓練，並會嚴格調查駕駛背景，以提升公共安全性。

據《路透》報導，優步公司近日表示，2018年美國優步共接獲逾3000起的性侵事件檢舉，並說他們日後會更著重在旅客的安危上。

請繼續往下閱讀...

而優步也公布一份長達84頁的報告指出，2017年到2018年共有23億趟在美國的行程，有99.9%並未發生事故，不過他們也有收到近600份有關性侵案的檢舉，檢舉人幾乎為女性。不僅如此，在報告中還指出，這2年內也收到近20起攻擊事件的檢舉。

對於不斷爆出的安全事件，優步表示，駕駛人在進入優步前，會對他們進行嚴格的身家背景調查。不過美國監管機構則不斷指出，優步的篩選程序不夠完善，不及計程車司機的調查，甚至希望能建立優步司機的指紋資料庫。對此，優步發言人則回應，公司的篩選程序強大嚴格，比起不完整的指紋資料庫來得可靠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法