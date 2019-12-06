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才被拔英名譽博士...挺中港議員何君堯獲中國政法頒名譽博士

何君堯日前才遭英國母校褫奪其名譽法學博士學位，今（6）日已獲中國政法大學頒發名譽博士學位。（美聯社）

何君堯日前才遭英國母校褫奪其名譽法學博士學位，今（6）日已獲中國政法大學頒發名譽博士學位。（美聯社）

2019-12-06 11:57:21

〔即時新聞／綜合報導〕立場親中的香港立法會議員何君堯，日前遭英國母校「安格里亞魯斯金大學」（Anglia Ruskin University，ARU）撤銷其名譽法學博士學位。中國官媒《環球時報》今（6）日報導指，何君堯已獲中國政法大學頒發名譽博士學位。

根據《環球時報》報導，何君堯獲中國政法大學頒發名譽博士學位，以表彰他在法律界的卓越貢獻及成就。報導指，何君堯1984年畢業於安格里亞魯斯金大學，此後何君堯一直在香港法律界工作，曾任香港律師會前會長。

此前，何君堯於10月遭母校安格里亞魯斯金大學撤銷其名譽法學博士學位。校方聲明指出，榮獲名譽學位者必須是學生、校友、教職員及社群中的正面典範，然而何君堯多年來舉止引發疑慮，決定撤銷其名譽學位。

何君堯在反送中運動期間曾有多次爭議言行，除了721元朗事件當天被目擊與白衣人握手外，當時有女網友於臉書留言呼籲何君堯「你自首啦」，何君堯竟回嗆「妳自慰啦」，事後也拒絕道歉。

此外，10月15日何君堯更於立法會公然稱與英國人結婚的民主派議員毛孟靜「食慣洋腸」，並再度拒絕道歉，還加碼反嗆「吃洋腸有問題嗎？你吃不吃咖哩呀？」

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