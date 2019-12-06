中國最遲將在2035年武統台灣？美專家激辯

美國海軍退役上校情報官詹姆斯·法內爾（James Fanell）認為中國最遲將在2035年前武力攻台，未來將是美中關係「最令人擔憂的10年」。（中央社）

2019-12-06 11:53:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國最遲將在2035年武統台灣嗎？美國海軍退役上校情報官詹姆斯·法內爾（James Fanell）週三（4日）在美國戰略暨國際研究中心（CSIS）針對「如果北京和台北無法在2035年之前達成統一協議，中國將使用武力侵略台灣」的命題進行的正反方辯論中，持正面看法，認為中國最遲將在2035年前武力攻台，未來將是美中關係「最令人擔憂的10年」；不過也有與會的研究員持反對意見。

根據《美國之音》（VOA）報導，一向對中國保持高度戒心的美國海軍退役上校情報官法內爾，週三於美國戰略暨國際研究中心（CSIS）舉行的辯論中指出，如果台海兩岸無法就統一達成協議，中國最遲將在2035年對台發動軍事侵略行動，因為中國領導人已要求解放軍在2020年具備攻打台灣的能力，也想在2049年達到統一的目標。

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法內爾表示，經過長年的準備，解放軍不僅改變了軍事平衡，還比歷史上任何時候更有準備採取攻擊行動統一台灣；但美國最頂尖的中國專家卻一直低估中國共產黨的野心。如今中國就要建成全世界最大的海軍、陸軍、空軍，即使習近平已經告訴全世界，台灣問題不能一代拖過一代，美國還在不斷辯論中國是否真的有此意圖。

法內爾認為，必須認真看待中國的宣示意圖，他估計從2020年開始，中國內部將會有持續的壓力要在2049年實現統一，未來10年，每過一天、一星期、一個月，中南海將受到更多對台動武的壓力，而這個聲浪將在2030年到2035年間達到高潮，最後以非常暴力的「軍事攻擊」及「佔領台灣」作為終結。

不過，與會的蘭德公司國際防務資深研究員何天睦（Timothy Heath）卻持反對意見，因為他認為中國武力攻台的「代價太高」。何天睦表示，即便中國軍力遠大於台灣、中國領導層對實現統一的決心也非常堅定，但無論是現在，或是未來，他都不認為中國與台灣和平統一的情況會發生，也不認為中國會對台動武。

對此，何天睦提出他的理由，他認為中國對台動武將涉及兩個重要問題，一是它有引發地區戰爭的風險，二是如果中國共產黨偉大復興的中國夢迎來終結，將危及其統治的正當性，兩者的後果都是中國難以預料且無法控制的，北京領導層必須思考這些代價是否值得。

同時，何天睦強調，無論中國對台灣動武的可能性有多大，重要的是美國與台灣必須共同加強威懾行動，防範任何可能的攻擊，讓中國對它的軍事行動是否一定成功沒有信心；美國也必須明確宣示它對地區安全的承諾，以免中國誤判美國的決心。

最後，在這場法內爾與何天睦的辯論結束後，全場人士對這個命題正反意見進行投票，認為中國會對台動武的有38%，認為中國不會對台動武的有61%。

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