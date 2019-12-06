為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

NASA探測器「貼身」觀測 揭太陽奧秘

NASA去年8月發射的帕克太陽探測器近日傳回太陽周邊的探測數據，令科學家相當震驚。（歐新社）

NASA去年8月發射的帕克太陽探測器近日傳回太陽周邊的探測數據，令科學家相當震驚。（歐新社）

2019-12-06 10:08:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）的帕克太陽探測器（Parker Solar Probe）日前以有史以來最近的距離經過太陽，並成功取得太陽外圍高溫大氣「日冕」的數據。

綜合外媒報導，在與太陽的初次近距離接觸中，帕克太陽探測器將自己懸浮在日冕中的一個洞中，利用一週時間觀察太陽風粒子與太陽磁場。

科學家指出「日冕」在太陽外圍，而太陽表面的溫度為攝氏6千度，照理來說，日冕的溫度應會較低，不過其實際溫度卻高達攝氏100萬度，研究顯示「日冕有其他方式提高溫度」，可能為太陽磁場的異常震盪。

研究人員還發現，太陽風正在不斷加速中，且探測到相當大的旋轉粒子流，這些粒子流有可能會襲擊地球，或對太空人在太空執行任務時造成影響，因此解開這些粒子流的謎團是他們的下個任務。

帕克太陽探測器在2018年8月發射後，執行為期7年的任務，NASA太陽物理學部主任尼古拉·福斯（Nicola Fox）表示，這次獲得的數據已經徹底改變我們對宇宙中恆星的理解，這台小機器正在殘酷的環境中戰鬥，且送回令我們震驚的啟示。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
NASA發現史上最強伽馬射線爆 數秒炸裂太陽百億年能量
2019-11-21 16:23

NASA發現史上最強伽馬射線爆 數秒炸裂太陽百億年能量
生命來自太空？ NASA報告︰科學家首度在隕石上發現核糖
2019-11-21 13:02

生命來自太空？ NASA報告︰科學家首度在隕石上發現核糖
怕眼周紋路顯老態　新式療法引發熱潮

怕眼周紋路顯老態　新式療法引發熱潮
阿波羅15登月任務太空人：美反川情緒恐妨礙太空投資
2019-11-19 19:15

阿波羅15登月任務太空人：美反川情緒恐妨礙太空投資
海王星衛星跳起「閃躲舞蹈」 NASA新研究：前所未見
2019-11-16 12:13

海王星衛星跳起「閃躲舞蹈」 NASA新研究：前所未見
最宜居重劃區出爐 自住客最青睞這…

最宜居重劃區出爐 自住客最青睞這…
太空視角！阿波羅12號登月50周年 NASA珍貴日蝕照曝光
2019-11-15 19:21

太空視角！阿波羅12號登月50周年 NASA珍貴日蝕照曝光

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播