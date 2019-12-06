NASA探測器「貼身」觀測 揭太陽奧秘

NASA去年8月發射的帕克太陽探測器近日傳回太陽周邊的探測數據，令科學家相當震驚。（歐新社）

2019-12-06 10:08:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）的帕克太陽探測器（Parker Solar Probe）日前以有史以來最近的距離經過太陽，並成功取得太陽外圍高溫大氣「日冕」的數據。

綜合外媒報導，在與太陽的初次近距離接觸中，帕克太陽探測器將自己懸浮在日冕中的一個洞中，利用一週時間觀察太陽風粒子與太陽磁場。

請繼續往下閱讀...

科學家指出「日冕」在太陽外圍，而太陽表面的溫度為攝氏6千度，照理來說，日冕的溫度應會較低，不過其實際溫度卻高達攝氏100萬度，研究顯示「日冕有其他方式提高溫度」，可能為太陽磁場的異常震盪。

研究人員還發現，太陽風正在不斷加速中，且探測到相當大的旋轉粒子流，這些粒子流有可能會襲擊地球，或對太空人在太空執行任務時造成影響，因此解開這些粒子流的謎團是他們的下個任務。

帕克太陽探測器在2018年8月發射後，執行為期7年的任務，NASA太陽物理學部主任尼古拉·福斯（Nicola Fox）表示，這次獲得的數據已經徹底改變我們對宇宙中恆星的理解，這台小機器正在殘酷的環境中戰鬥，且送回令我們震驚的啟示。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法