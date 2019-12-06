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聯合國：反疫苗運動 助長薩摩亞麻疹疫情惡化

2019-12-06 01:19:03

〔中央社〕聯合國兒童基金會（UNICEF）太平洋島嶼負責人今天表示，社群媒體巨頭必須嚴厲取締反疫苗接種貼文，這些貼文助長薩摩亞（Samoa）致命麻疹疫情惡化。

UNICEF地區代表耶特（Sheldon Yett）表示，推特（Twitter）、臉書（Facebook）和Instagram（IG）等網路平台上「極不負責任」的反疫苗接種訊息，加劇了薩摩亞爆發的麻疹疫情，自10月中旬以來已造成62人死亡。

耶特告訴法新社：「很明顯地它們必需負起企業責任並展開行動，確保那些人民，特別是弱勢族群能獲得正確資訊，讓孩童得以存活。」

在麻疹疫情爆發前，薩摩亞的疫苗接種率降至只剩略超過30%，遠低於公認最佳接種率90%，這也使得該海島國家極易受到感染。

世界衛生組織（WHO）把矛頭指向反疫苗宣傳運動。耶特表示，這項運動主要是由海外倡議人士在網路上展開。

「很不幸的是，這項運動在薩摩亞找到願意相信的民眾，那裡有一部分人懷疑醫療保健服務品質，且可能不信任當地（疫苗）供應者。」

他說，來自諸如美國和澳洲等富裕已開發國家的運動人士，在網路上張貼反疫苗訊息，他們必須意識到自己的所作所為會對開發中國家帶來衝擊。

他在薩摩亞首都阿庇亞（Apia）表示：「這對薩摩亞孩童來說可能形同死刑，因為當地除了低疫苗接種率，可能還面臨其他健康問題。」（實習編譯：趙珮宇/核稿：劉學源）

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