利用交運新飛機走私哈雷機車 印尼國航CEO丟飯碗

印尼國航「嘉魯達印尼航空」的CEO因涉嫌利用新飛機走私哈雷機車，將被開除。（路透）

2019-12-06 01:16:57

〔即時新聞／綜合報導〕印尼國營企業部長托希爾（Erick Thohir）5日表示，印尼國航「嘉魯達印尼航空」（Garuda Indonesia）的CEO因涉嫌利用自家的新飛機走私哈雷機車，將被開除。

綜合外媒報導，去年9月上任的嘉魯達印尼航空CEO阿斯卡拉（Ari Askhara），被控逃避為價值8億盧比（約新台幣202萬元）的哈雷機車繳稅，利用上個月交機的空中巴士A330-900，從法國圖盧茲走私機車到印尼。

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財政部長英卓華（Sri Mulyani Indrawati）在記者會上表示，飛往雅加達航班的清單顯示，機上有22名乘客，沒有運載任何貨物，這與嘉魯達本週發表聲明稱貨物已報關明顯有矛盾。

托希爾表示，阿斯卡拉去年訂購這輛機車，今年4月交貨，嘉魯達在阿姆斯特丹的財務經理透過個人帳戶協助支付機車的款項，這名經理還就機車交貨等事宜提供協助，「這一過程完全在國營公司內部完成，不單單牽涉一個人」，將進行調查。

托希爾說，飛機上還有2輛高級自行車未向海關申報。英卓華表示，這起事件可能讓政府損失5.32億至15億盧比（約新台幣115萬至324萬元）。

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