南韓情報員涉濫權性侵脫北者逾1年 女子2度被迫墮胎

南韓2名軍方情報人員被控性侵一名脫北者超過1年，受害者的律師表示，這名女性曾2度被迫墮胎。（圖擷取自MBC新聞影片）

2019-12-05 23:58:22

〔即時新聞／綜合報導〕南韓2名軍方情報人員被控性侵一名脫北者超過1年，受害者的律師表示，這名女性曾2度被迫墮胎。

綜合外媒報導，南韓國防部國軍情報司令部負責調查脫北者並收集情報，根據律師事務所「Good Lawyers」的說法，涉案的宋姓中校和金姓中士被指派負責監管和保護這名女性脫北者，必須定期與她會面，沒想到2人卻藉職權性侵她。

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律師表示，去年5月，金姓中士趁脫北者酒後失去意識性侵她，之後又侵犯她數十次，直到今年6月第2週；今年1月，脫北者曾向金姓中士的上司宋姓中校求救，沒想到又遭性侵。律師說，脫北者在一年中2度懷孕，都被金姓中士逼迫墮胎。

負責此案的律師Jeon Su-mi表示，「受害者是脫北者，在南韓沒有家人，也沒有任何人可以幫助她」，「此外，受害者對情報人員感到恐懼，他們對她了解很多，所以她幾乎不可能抵擋他們的攻擊」。

南韓國防部證實中校和中士被控性侵，已被停職，調查人員已就這些指控展開調查，並將案件轉交給軍事檢察官。發言人崔賢洙表示，這些官員「將根據調查結果獲得適當處置」。

南韓3.3萬名脫北者中，72%是女性。人權活動家說，這些北韓女性大多不會對遭受性侵大聲疾呼，她們「過去沒有受到性暴力的教育，也沒有權利要求」，「她們不知道當有人性侵她們，這是一種犯罪」。

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