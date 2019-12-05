為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

南韓情報員涉濫權性侵脫北者逾1年 女子2度被迫墮胎

南韓2名軍方情報人員被控性侵一名脫北者超過1年，受害者的律師表示，這名女性曾2度被迫墮胎。（圖擷取自MBC新聞影片）

南韓2名軍方情報人員被控性侵一名脫北者超過1年，受害者的律師表示，這名女性曾2度被迫墮胎。（圖擷取自MBC新聞影片）

2019-12-05 23:58:22

〔即時新聞／綜合報導〕南韓2名軍方情報人員被控性侵一名脫北者超過1年，受害者的律師表示，這名女性曾2度被迫墮胎。

綜合外媒報導，南韓國防部國軍情報司令部負責調查脫北者並收集情報，根據律師事務所「Good Lawyers」的說法，涉案的宋姓中校和金姓中士被指派負責監管和保護這名女性脫北者，必須定期與她會面，沒想到2人卻藉職權性侵她。

律師表示，去年5月，金姓中士趁脫北者酒後失去意識性侵她，之後又侵犯她數十次，直到今年6月第2週；今年1月，脫北者曾向金姓中士的上司宋姓中校求救，沒想到又遭性侵。律師說，脫北者在一年中2度懷孕，都被金姓中士逼迫墮胎。

負責此案的律師Jeon Su-mi表示，「受害者是脫北者，在南韓沒有家人，也沒有任何人可以幫助她」，「此外，受害者對情報人員感到恐懼，他們對她了解很多，所以她幾乎不可能抵擋他們的攻擊」。

南韓國防部證實中校和中士被控性侵，已被停職，調查人員已就這些指控展開調查，並將案件轉交給軍事檢察官。發言人崔賢洙表示，這些官員「將根據調查結果獲得適當處置」。

南韓3.3萬名脫北者中，72%是女性。人權活動家說，這些北韓女性大多不會對遭受性侵大聲疾呼，她們「過去沒有受到性暴力的教育，也沒有權利要求」，「她們不知道當有人性侵她們，這是一種犯罪」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國總統接班人性侵女秘書 三審定讞需坐牢3年6個月
2019-09-09 10:33

韓國總統接班人性侵女秘書 三審定讞需坐牢3年6個月
韓國歐巴好壞！ 7至8月竟有4185起約會暴力
2019-09-07 17:23

韓國歐巴好壞！ 7至8月竟有4185起約會暴力
怕眼周紋路顯老態　新式療法引發熱潮

怕眼周紋路顯老態　新式療法引發熱潮
脫北母子疑餓死 陳屍家中2個月沒人知
2019-08-13 20:13

脫北母子疑餓死 陳屍家中2個月沒人知
南韓8歲童遭性虐大小腸流出 電視台不顧違法公布惡狼長相
2019-04-25 23:08

南韓8歲童遭性虐大小腸流出 電視台不顧違法公布惡狼長相
全球不確定性加劇，明年投資趨勢看瑞銀！

全球不確定性加劇，明年投資趨勢看瑞銀！

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播