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扯！中國央視盜圖捧港警 誤吸催淚彈掰成「熬夜吃便當」

中國《央視》旗下專頁涉嫌盜圖兼捏造事實，港警誤吸催淚煙說成「熬夜加班吃便當」。（圖取自臉書 USP United Social Press 社媒）

中國《央視》旗下專頁涉嫌盜圖兼捏造事實，港警誤吸催淚煙說成「熬夜加班吃便當」。（圖取自臉書 USP United Social Press 社媒）

2019-12-05 21:44:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《央視》昨（4）日晚間透過臉書「CCTV 中文」發文捧港警，後製照片稱港警「熬夜加班、一個飯盒當晚餐」等，然而卻遭香港《社會聯合媒體》（USP）今（5）日指證，照片是由該媒體所拍攝，並未授權中國《央視》使用，且文字說明與事實嚴重不符，將警員「誤吸催淚煙」竄改成「熬夜吃便當」，嚴重影響該媒體的中立形象和信譽，要求《央視》下架並更正內容。

據USP貼文內容，香港《社會聯合媒體》（USP）表示，《中國中央電視台》旗下專頁「CCTV 中文」，在未經許可之下使用USP所拍攝的照片，且涉嫌捏造事實，將港警來不及戴防毒面罩而誤吸同僚所發射的催淚彈，身體不適跪地的姿態，扭曲為「熬夜加班吃便當」，嚴重傷害USP的信譽和中立專業形象，要求下架貼文並更正內容，並向USP攝影師作出賠償。

據悉，截至今（5）日晚間9時，「CCTV 中文」尚未對此有所回應，該張捏造圖文仍在專頁上正常顯示，且一共有5張圖文，其餘4張版權歸屬未知；消息傳出後，也引來大量香港網友留言批評表示：「又錯字又口語化又盜圖」、「連文宣都不會做」、「偷圖可恥」、「這張圖是催淚彈當晚餐吧，別當中國人是智X了」、「罵人家『黑記』又用人家的照片」。

相關原文請見：

香港USP聲明

中國《央視》專頁盜圖文

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