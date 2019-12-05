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防狼！日本空姐屢遭偷拍 日航、JR東日本新制服改褲裝

日本航空與JR東日本鐵路公司今年相繼宣布，將於2020年把女性員工的裙裝改為褲裝，除了增加工作上的靈活性，也降低女性員工被性騷擾的可能性。（彭博）

日本航空與JR東日本鐵路公司今年相繼宣布，將於2020年把女性員工的裙裝改為褲裝，除了增加工作上的靈活性，也降低女性員工被性騷擾的可能性。（彭博）

2019-12-05 16:43:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本一份調查顯示，有6成女空服員曾遇過偷拍，職場性騷擾嚴重。日本航空（JAL）與JR東日本鐵路公司今年相繼宣布，將於2020年把女性員工的裙裝改為褲裝，除了增加工作上的靈活性，也降低女性員工被性騷擾的可能性。消息一出獲得外界好評，對於保守、注重外在禮儀的日本企業，更是一項突破。

綜合日媒報導，時隔7年，日本航空今年7月公布空服員明年的新制服，女性除了連身裙外，首度加入長褲，機師制服也有專為女性設計的版本，但公司仍要求空服員及地勤人員穿着高跟鞋，引起一些員工反彈。

而相隔18年，JR東日本鐵路公司也決定於明年換裝，今年10月宣布旗下的站務員及車長等員工的新制服，女性制服破天荒地改為褲裝，男女統一為相同的設計。帽子分面，以往會根據性別而不同，但未來可以依照個人意願選擇。

日媒指出，企業將制服改為褲裝，可以降低女性員工走光、被偷拍及性騷擾的機會。據日本航空聯盟今年的一份調查顯示，在訪問1600名女性員工後，有6成的人表示曾在職場上遭到偷拍。據日媒報導，有空服員坦言，制服的設計突顯了胸部及臀部，容易使男性乘客緊盯，讓她很不舒服，而裙子的設計，也很容易在蹲下的時候走光，讓很多空服員有苦說不出。

近來女權意識提升，日本職場文化也漸漸受到衝擊，不少日本女性發起「#KuToo」運動，抗議在工作上被強制要求穿高跟鞋，引發廣大迴響，日本厚生勞動大臣根本匠在國會上則表示，女性在工作場合穿高跟鞋是「必要且適當的」，又引起外界批評。要改革日本女性在職場上不公平待遇，仍是一條很長的路。

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