亞太唯一！ 澳洲雪梨Uber不只叫車 還能搭地鐵

Uber Transit串聯大眾運輸。（記者簡惠茹攝）

2019-12-05 11:20:22

〔記者簡惠茹／澳洲報導〕亞太唯一的Uber Transit服務位於澳洲雪梨，今年7月Uber在澳洲雪梨推出整合大眾運輸的功能，使用者可以透過Uber App查詢大眾運輸路線，還能串聯Uber服務，Uber表示，這項服務將讓使用者一目瞭然各種運輸方式的價格，也更能選擇出最適合自己的移動方案。

今年6月起，Uber陸續在多個城市開始推出Uber Transit，澳洲雪梨則在今年7月正式上路，主打讓Uber不只是計程車，還能整合大眾運輸，Uber澳洲和紐西蘭總經理Dom Taylor表示，服務項目除了公車和地鐵，有些城市還能整合電動腳踏車、滑板車，甚至即將推出的直升機服務也可納入。

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Dom Taylor指出，透過Uber Transit的功能，乘客可以查看多種到達目的地的交通選項，了解各種交通運輸工具的車資及預估抵達時間，並依照當下的時間和預算，選擇到達目的地的最佳方案，在丹佛和倫敦更能訂購公共運輸工具的車票。

Dom Taylor表示，有人說為什麼Uber為什麼要開發這項服務和自己的Uber駕駛競爭？但是其實這項服務的目的是希望一方面讓使用者習慣使用Uber App，另一方面讓使用者的旅程，從一開始到最後，都可以使用Uber App完成無縫接軌的交通運輸服務，所以反而競爭者不是Uber駕駛，而是擁有個人車輛者。

媒體詢問那與Google map的差別之處？Dom Taylor回應，Google雖然會告訴我們怎麼抵達想去的地方，但是如果距離太遠的話，你還是會需要打開Uber App叫車，但是如果能一次就在Uber App完成，相信對使用者會更加方便。

記者實際體驗雪梨Uber Transit服務後發現，兩者都會提供大眾運輸路線選擇，和所需要的時間，但是Uber還會加上需要花費的價錢，兩者提供路線選擇相似，只是計算步行的時間有些微差異，同樣時間出發的話，同樣路線預估時間也類似，由於雪梨的服務尚未提供訂票功能，如果未來可以加上訂票功能，將會是兩者最大的區別。

台灣Uber在今年6月也曾公開表示，只要有當地政府的友善支持，我們絕對有能力，提供超越以往的交通整合規劃，我們在台灣的目標希望用科技，為所有人帶來更好的交通選擇，希望交通部以開放代替管制、以科技打破傳統，讓創新的想像和可能性，領著台灣，全速前進。

Uber澳洲和紐西蘭總經理Dom Taylor。（記者簡惠茹攝）

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