今年前10月611名港人遭中國扣押 香港議員憂不人道對待

香港保安局近日表示今年到10份為止，有611名港人在中國遭受刑事強制措施，面臨被監視居住、拘留及逮捕等等，香港立法會議員擔心在這群人當中，是否有港人因為參與示威活動，而被採取刑事上的強制措施。（路透）

2019-12-05 11:43:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港保安局近日表示今年到10份為止，有611名港人在中國遭受刑事強制措施，面臨被監視居住、拘留及逮捕等等，香港立法會議員擔心在這群人當中，是否有港人因為參與示威活動，而受到刑事上的強制措施。

綜合港媒報導，英國駐港總領事館前職員鄭文傑8月時疑似「被消失」，在深圳被「行政拘留」15日，日前更爆料遭嚴刑迫供，對此，香港立法會議員莫乃光擔心仍有類似事件發生，向保安局質詢，問及從6月反送中示威至今，中國對多少名港人採取刑事上的強制措施，包含拘傳、取保候審（保釋後再審）、監視居住、拘留及逮捕。

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保安局以書面回應指稱，從今年1到10月以來，中國當局曾向香港通報799次，有關香港居民被採取強制措施的通報，當中涉及611名港人，有的涉嫌吸毒、詐騙及走私等罪行。從數據中無法得知是否有港民是因為參與反送中示威，而被採取強制措施，書面內容亦未列出6月至今的統計數字。

保安局局長李家超指出，中國當局已稱鄭文傑是因涉嫖妓而被行政拘留，期間中國機關依法保障當事人的各項合法權益，強調不認同莫乃光在問題中引述鄭投訴的不人道對待。保安局強調，在接獲中國通報時，都會盡快通知家屬，保障此人在法律下應有的權利。

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