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挺新疆人權無懼中國反彈 美參議員齊喊「堅持做正確的事」

多位美國參議員都強調，通過《新疆人權法案》是在「做正確的事」。（法新社）

多位美國參議員都強調，通過《新疆人權法案》是在「做正確的事」。（法新社）

2019-12-05 11:05:34

〔即時新聞／綜合報導〕美眾議院昨日壓倒性通過《維吾爾族人權政策法案》（也稱《新疆人權法案》），中國政府部門對此嚴厲批判，譴責美國干涉中國內政。不過美國多位參議員都對此強調，通過《新疆人權法案》是在「做正確的事」。

根據《美國之音》報導，新罕布夏州的民主黨聯邦參議員沙辛（Jeanne Shaheen）表示，中國可能會對此報復，但他並不會因此停止做正確的事。參議院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）強調，美方要求的只是中國遵守人類文明、人權的基本標準，如同香港法案的情況，通過法案只是要說「請尊重你曾說過會提供給香港人民的自治」，這就是我們所希望的。

參議院外交委員會民主黨首席議員梅南德茲（Bob Menendez）也強調，美國不會因為中國的威脅而卻步，如果美國擔心中國的報復，那就什麼事都做不了，如此一來維吾爾人會持續受到壓迫、人權被廣泛侵略、中國會持續出現不公平的貿易行為。

參議院外交委員會成員卡丁（Ben Cardin）則說：「我們必須做正確的事情，顯然，我們和中國擁有非常複雜的關係。我們希望能與中國有正面的關係。因此，我們必須為我們的價值觀發聲，同時必須了解到我們和中國還有其它議題需要處理。」

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