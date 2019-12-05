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誇張！7旬老翁3度硬上人妻 丈夫報仇後竟被逮

中國河南一名超過70歲的楊姓老翁，三度試圖性侵一名王姓婦人，誇張行徑令人傻眼。（情境照）

中國河南一名超過70歲的楊姓老翁，三度試圖性侵一名王姓婦人，誇張行徑令人傻眼。（情境照）

2019-12-05 17:22:13

〔即時新聞／綜合報導〕太誇張！中國河南近來發生一起鄰居糾紛，一名劉姓男子下班回家的路上，遠遠就聽見妻子的哭喊聲，趕回家才發現，超過70歲的楊姓鄰居竟騎在自己的妻子身上，撕扯她的衣服，在盛怒之下拿出棍棒毆打楊翁，沒想到後來卻被警方逮捕，至今仍未被釋放，讓妻子相當無助；性侵疑犯則被懷疑與當地政府關係密切。

根據《中國報》 報導，此案發生在今年9月，當時54歲的王姓婦人與丈夫發生爭吵後，獨自留在家中，而隔壁一名超過70歲的楊姓老翁則在光天化日之下，直接闖入王女家中，趁王女不備脫下其褲子，嚇得王女放聲大叫，楊翁因而心生畏懼而離開；沒想到下午又捲土重來，不顧王女手中還抱著孩子，直接將身體壓在對方身上，企圖硬上，口中還喃喃「就一次」，不顧王女哭喊，直到孩子被吵醒哭鬧起來，才又嚇跑楊翁。

更誇張的是，楊翁後來說自己想表示歉意，再度前往王女家，沒想到才說幾句話，又色心大起，第三度伸出狼爪，王女在逃跑中不慎跌倒，被楊翁騎在身上撕扯衣服，正好被返家的劉姓丈夫目睹，讓劉男氣得拿起棍棒猛毆楊男，打得對方跪地求饒。

對此，劉男本想報警處理，楊翁卻苦苦哀求，最後只讓楊翁寫下保證書，承認自己連續3次的犯行，且保證再也不會糾纏王女。原以為此事就此落幕，沒想到警方過幾天就上了門，以「涉嫌故意傷害罪」帶走了劉男，至今未被釋放。

劉男不在的期間，楊翁家屬甚至上門逼迫王女簽下「說明書」，要她承認楊翁只是「開玩笑」，要求放棄追究法律責任。據稱，涉嫌性侵的楊翁在村中風評極差，經常騷擾婦女，有傳言指出楊翁與區政府人員交情相當好，因此本案發展對劉男及妻相當不利。當地警方則表示，劉男和涉嫌強制猥褻的楊翁都已被拘捕，案件仍在審理中。

對此，網友紛紛氣憤表示，「維尼的領導下還有這些官民勾結的渣官與賤民！還不派人嚴審，重重有罰」、「揍了他再報警沒用的，因為他已經和警方勾結了，唯有狠狠地把這只畜生打死，製造他自殺的假象，才能平復心里的怒火」、「標準中國式法律，錯或對不重要，誰提出問題才是禍」、「上京告狀吧」。

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