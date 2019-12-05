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美智庫現場民調 38％認為中國可能武力犯台

前美國太平洋艦隊情報和資訊行動主管凡內爾（左）4日於華府智庫活動中表示，兩岸軍力平衡已改變，中國目前比過去任何時刻，都更有能力以武力統一台灣。（中央社）

前美國太平洋艦隊情報和資訊行動主管凡內爾（左）4日於華府智庫活動中表示，兩岸軍力平衡已改變，中國目前比過去任何時刻，都更有能力以武力統一台灣。（中央社）

2019-12-05 10:47:42

〔中央社〕美國戰略暨國際研究中心今天舉辦活動，對多項美中台議題進行辯論及現場民調。38%與會民眾認為兩岸若無法在2035年前達成統一協議，中國將會武力犯台，61%則認為不會。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天舉辦第4屆「中國國力」（China Power）年度會議，邀請多位學者針對中國、台灣及美國議題進行辯論；會議主持人、CSIS亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）並就每項議題，進行現場民意調查。

針對「若北京、台北2035年前沒有就統一達成協議，中國將會武力犯台」的主張，CSIS邀請前美國太平洋艦隊情報和資訊行動主管凡內爾（James Fanell）及美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深國防分析家希斯（Timothy Heath），分別擔任辯論正方與反方。

根據辯論前現場民調結果，與會人員中33%（30位）同意這項主張，66%（59位）表示不同意。經過約1小時的正反方辯論及現場提問，同意這項主張的比例上升至38%（45位），不同意的比例則降至61%（73位）。

凡內爾表示，外界有人主張，中國的好戰言論、軍事擴張等行徑，只是施壓台灣接受其認定為「既成事實」的談判策略，並無意真的用武。但他指出，過去經驗顯示，中國俗稱的雙贏方案，通常都是「正面我贏，反面你輸」，這從北京在處理台灣、香港議題上可見一斑。

凡內爾說，經過20年準備，中國已改變兩岸軍事平衡，且比過去任何時刻都更有能力以武力統一台灣，以實現中國國家主席習近平完成中華民族偉大復興的「中國夢」。凡內爾評估，若兩岸2030年左右、最遲2035年前還無法達成政治協議，中國將會攻打台灣。

凡內爾強調：「未來10年，將會是美中關係在歷史上最重要的10年。」

凡內爾指出，習近平對台計畫中唯一不確定性，即是美方可能反應，因此美國在北京是否以武力犯台的盤算中，將會是非常重要因素。

凡內爾說：「我們（美方）越輕視中國對台威脅，北京越可能認為能儘早採取行動，以可接受後果換取（領土）擴張。」

持反方意見的希斯則認為，對中國來說，2035年入侵台灣的可能代價及戰爭風險，遠勝於犯台所帶來的價值，因為這麼做恐造成兩大問題。

希斯指出，一是亞洲其他國家會感到警覺與威脅，並認為北京處理與鄰國主權、領土分歧的政策，從和平方式突然轉變成軍事侵略，因此紛紛採取自我防衛行為，導致中國原本單純犯台行徑可能引發較大規模戰爭。

希斯表示，其二是區域情勢將升高並充滿紛爭，影響北京實現所謂「中國夢」，並進而撼動中共政權正當性。希斯表示，屆時美中戰略競爭也恐將更激烈，意味著美國會看中國是否有過失之處，並利用其建立抗中聯盟，「而中國若武力犯台則會正中美國下懷」。

希斯強調，中國將被迫在統一、避免區域戰爭及實現「中國夢」中做出抉擇，而北京最多只可能達成其中兩項，「不可能三項都實現」。他分析，中國唯有選擇繼續以脅迫方式掌控台灣，並不採取任何重大軍事攻擊，才有可能達成後兩項目標。

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