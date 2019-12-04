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首頁　>　國際

英法加3國領袖晚宴閒聊 疑似調侃川普全都錄

2019-12-04 23:38:36
英國首相強生、加拿大總理杜魯道和法國總統馬克宏等人昨天被拍到在白金漢宮一場晚宴中，疑似調侃美國總統川普。（美聯社）

英國首相強生、加拿大總理杜魯道和法國總統馬克宏等人昨天被拍到在白金漢宮一場晚宴中，疑似調侃美國總統川普。（美聯社）

〔中央社〕英國首相強生、加拿大總理杜魯道和法國總統馬克宏等人昨天被拍到在白金漢宮（Buckingham Palace）一場晚宴中，疑似調侃美國總統川普在昨天稍早的記者會花了太久時間。

加拿大廣播公司（Canadian Broadcasting Corporation）取得現場影片並配上字幕傳到網路。

這段長達25秒的影片，為英國倫敦西北方城市瓦特福（Watford）舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會定下基調。

影片中可以聽到強生（Boris Johnson）問馬克宏（Emmanuel Macron）：「那就是你遲到的原因嗎？」

杜魯道（Justin Trudeau）插話說道：「他遲到是因為他（疑似指川普）額外又開了40分鐘的記者會。」

馬克宏似乎與強生、杜魯道談論與川普記者會的趣事，英國安妮公主和荷蘭總理呂特則在一旁聆聽。（美聯社）

馬克宏似乎與強生、杜魯道談論與川普記者會的趣事，英國安妮公主和荷蘭總理呂特則在一旁聆聽。（美聯社）

馬克宏昨天稍早與川普進行峰會前的一對一會談，但會談因為媒體問答時間太過冗長而拖延許久，會中兩人對於北約策略和貿易問題抱持不同意見。

這段影片中，馬克宏似乎與強生、杜魯道談論這場記者會的趣事，英國安妮公主（Princess Anne）和荷蘭總理呂特（Mark Rutte）則在一旁聆聽。但馬克宏背對攝影機，他的聲音在一片喧囂聲中難以被聽見。

杜魯道描述川普團隊似乎對於總統在記者會上的表現感到非常驚訝。他笑著說：「你們看見他（疑似指川普）團隊的下巴都掉到地上了。」

杜魯道笑著說：「你們看見他（疑似指川普）團隊的下巴都掉到地上了。」（美聯社）

杜魯道笑著說：「你們看見他（疑似指川普）團隊的下巴都掉到地上了。」（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這些國家領導人公開談話，且音量大到足以被其他人聽見，但他們看似都沒意識到對話已經被拍下來。

馬克宏發言人在法國艾里賽宮（Elysee Palace）告訴CNN，他們「不對此事置評，這段影片沒有談到任何特別的事」。杜魯道和呂特的發言人也都說，他們不對此事發表評論。

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