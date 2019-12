英法加3國領袖晚宴閒聊 疑似調侃川普全都錄

2019-12-04 23:38:36

〔中央社〕英國首相強生、加拿大總理杜魯道和法國總統馬克宏等人昨天被拍到在白金漢宮(Buckingham Palace)一場晚宴中,疑似調侃美國總統川普在昨天稍早的記者會花了太久時間。

加拿大廣播公司(Canadian Broadcasting Corporation)取得現場影片並配上字幕傳到網路。

這段長達25秒的影片,為英國倫敦西北方城市瓦特福(Watford)舉行的北大西洋公約組織(NATO)峰會定下基調。

影片中可以聽到強生(Boris Johnson)問馬克宏(Emmanuel Macron):「那就是你遲到的原因嗎?」

杜魯道(Justin Trudeau)插話說道:「他遲到是因為他(疑似指川普)額外又開了40分鐘的記者會。」

馬克宏昨天稍早與川普進行峰會前的一對一會談,但會談因為媒體問答時間太過冗長而拖延許久,會中兩人對於北約策略和貿易問題抱持不同意見。

這段影片中,馬克宏似乎與強生、杜魯道談論這場記者會的趣事,英國安妮公主(Princess Anne)和荷蘭總理呂特(Mark Rutte)則在一旁聆聽。但馬克宏背對攝影機,他的聲音在一片喧囂聲中難以被聽見。

杜魯道描述川普團隊似乎對於總統在記者會上的表現感到非常驚訝。他笑著說:「你們看見他(疑似指川普)團隊的下巴都掉到地上了。」

美國有線電視新聞網(CNN)報導,這些國家領導人公開談話,且音量大到足以被其他人聽見,但他們看似都沒意識到對話已經被拍下來。

馬克宏發言人在法國艾里賽宮(Elysee Palace)告訴CNN,他們「不對此事置評,這段影片沒有談到任何特別的事」。杜魯道和呂特的發言人也都說,他們不對此事發表評論。

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP