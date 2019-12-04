英法加3國領袖晚宴閒聊 疑似調侃川普全都錄

2019-12-04 23:38:36

〔中央社〕英國首相強生、加拿大總理杜魯道和法國總統馬克宏等人昨天被拍到在白金漢宮（Buckingham Palace）一場晚宴中，疑似調侃美國總統川普在昨天稍早的記者會花了太久時間。

加拿大廣播公司（Canadian Broadcasting Corporation）取得現場影片並配上字幕傳到網路。

這段長達25秒的影片，為英國倫敦西北方城市瓦特福（Watford）舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會定下基調。

影片中可以聽到強生（Boris Johnson）問馬克宏（Emmanuel Macron）：「那就是你遲到的原因嗎？」

杜魯道（Justin Trudeau）插話說道：「他遲到是因為他（疑似指川普）額外又開了40分鐘的記者會。」

馬克宏昨天稍早與川普進行峰會前的一對一會談，但會談因為媒體問答時間太過冗長而拖延許久，會中兩人對於北約策略和貿易問題抱持不同意見。

這段影片中，馬克宏似乎與強生、杜魯道談論這場記者會的趣事，英國安妮公主（Princess Anne）和荷蘭總理呂特（Mark Rutte）則在一旁聆聽。但馬克宏背對攝影機，他的聲音在一片喧囂聲中難以被聽見。

杜魯道描述川普團隊似乎對於總統在記者會上的表現感到非常驚訝。他笑著說：「你們看見他（疑似指川普）團隊的下巴都掉到地上了。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這些國家領導人公開談話，且音量大到足以被其他人聽見，但他們看似都沒意識到對話已經被拍下來。

馬克宏發言人在法國艾里賽宮（Elysee Palace）告訴CNN，他們「不對此事置評，這段影片沒有談到任何特別的事」。杜魯道和呂特的發言人也都說，他們不對此事發表評論。

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. （Video: Host Pool） pic.twitter.com/dVgj48rpOP — Power & Politics （@PnPCBC） December 3, 2019

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