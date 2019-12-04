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饒舌歌手帶女兒驗處女 美國紐約州準備立法禁止

美國饒舌歌手T.I.自曝每年讓女兒接受婦科醫師「驗處女」，檢查處女膜是否完好如初。（法新社）

美國饒舌歌手T.I.自曝每年讓女兒接受婦科醫師「驗處女」，檢查處女膜是否完好如初。（法新社）

2019-12-04 21:40:12

〔中央社〕美國饒舌歌手T.I.自曝每年讓女兒接受婦科醫師「驗處女」，檢查處女膜是否完好如初。消息一出引發軒然大波，紐約州正考慮立法禁止相關檢驗。

紐約州議會民主黨籍議員索拉吉絲（Michaelle Solages）提案立法禁止「驗處女」。她援引世界衛生組織（WHO）的說法，指出這類檢驗沒有科學根據，相當於性暴力。

索拉吉絲告訴法新社，處女膜檢查缺乏醫學必要性，而且過程經常充滿痛苦與羞辱。

世界衛生組織去年呼籲停止檢查處女膜，並強調處女膜的外觀不足以證明女性是否曾有性行為。

處女膜是完全或部分覆蓋陰道口的薄組織，可能因為騎馬等行為受損，而且並非所有女性天生就有處女膜。

來自亞特蘭大、39歲的T.I.本名哈里斯（Clifford Harris），曾3度獲葛萊美獎肯定。他上月在podcast節目Ladies Like Us爆料，表示他每年都會親自帶他現年18歲的女兒找婦科醫師檢查處女膜。

T.I.說，他要求醫師檢查女兒的處女膜，並「盡速回報結果」。

索拉吉絲指出：「T.I.的說法…還有他給女兒做的檢查，令人無法接受。他釋出這樣的訊息：女性是財產。這是錯誤的。」

根據索拉吉絲的說法，她的法案獲兩黨議員支持；議會將於明年1月結束休會後，開議進行辯論。

一旦法案通過，任何從事處女膜檢查的醫師都將失去執業執照，或被控性侵。

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