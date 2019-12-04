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不甩北京軟硬攻勢！ 義國會一致通過挺港決議

義大利國會外交委員會13日通過聲援香港的決議案，要求調查香港警察濫用武力情況，釋放示威民眾。圖為香港鎮暴警察上月18日在香港理工大學校園內外，強行拖走拘捕多名示威者。（法新社）

義大利國會外交委員會13日通過聲援香港的決議案，要求調查香港警察濫用武力情況，釋放示威民眾。圖為香港鎮暴警察上月18日在香港理工大學校園內外，強行拖走拘捕多名示威者。（法新社）

2019-12-04 16:42:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕義大利國會外交委員會跨黨派成員，3日全數投下同意票，通過一項支持香港的決議案，要求調查香港警察濫用武力，同時釋放被捕示威者，並呼籲對禁止香港本土政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒赴歐演講提供正當理由。

義大利4月成為首個宣布加入「一帶一路」的G7國家，當時立場傾向靠攏中國，如今這項決議案可見義大利試圖調整外交方向。

義大利國會11月28日邀請黃之鋒，透過視訊方式參與聽證會，令中國駐義大使館在推特上痛罵義大利國會「不負責任」。中方的推文隨即激怒義國朝野，從總理、參眾兩院議長到主要政黨，難得砲口一致譴責中方踐踏義國人民思想自由。

中國外交部12月2日改以溫情喊話，稱中義是好朋友，盼義大利在香港問題支持中國，不過義大利國會仍通過這項挺港決議。

義媒報導，這項決議由曾任義大利交通部長的眾議員盧比（ Maurizio Lupi）提出，獲得外委會跨黨派全體投票同意，包括聯合執政的「五星運動黨」（5-Star Movement）、「民主黨」（PD）都投下贊成票，顯示義大利正在檢討加入中國「一帶一路」帶來的衝擊，有意調整過度親中的外交路線。

《中央社》報導，民主黨外交委員會首席議員夸爾塔佩雷（Lia Quartapelle）接受《義大利商業報》（Affari Italiani）訪問時表示，樂見所有人都投下贊成票，義大利政府甦醒並替香港發聲。至於傾中的「五星運動黨」為何也有此舉，夸爾塔佩雷回應，沒有任何國家能改變義大利尊重思想、言論自由的價值，政府對此達成共識。

對於決議是否違反「不干涉他國內政」原則，奎塔佩勒表示，義大利尊重每個國家處理內部事務，但當發生的事已違反義大利的基本信念，義大利也必須發出聲音。

奎塔佩勒表示，義大利一直試圖維持多邊關係，北京是一個重要的國際參與者，義大利會繼續與北京對話，但在深化中義商業往來時，義大利也不能放棄捍衛人權和法治。

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