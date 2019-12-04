美取消華為律師辯護資格 中國網民酸︰不要臉 請美國遵循法治

中國華為被美國控訴涉及詐欺銀行與違反制裁等行為，雙方對簿公堂。（路透）

2019-12-04 16:11:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為被美國控訴涉及詐欺銀行與違反制裁等行為，雙方對簿公堂，訴訟拉鋸至今，有了新進展；針對相關訴訟，美國法庭基於利益衝突迴避原則，取消曾任美國法務重要職位、華為委託律師科爾（James Cole）的辯護資格。對此，部分中國網友玻璃心又碎，跳腳批美國「不要臉」，更開始訴求美方遵循「法治精神」，十分諷刺。

綜合外媒報導，科爾曾任美國司法部副檢察長，聯邦檢察官認為科爾可能會將在職期間獲得的機密資訊用於辯護，有涉及利益衝突的疑慮，讓此案審理法官、紐約布魯克林地方法院法官唐納利（Ann Donnelly）發布命令，取消科爾此案辯護資格。華為則回應會針對律師一事保留上訴權利。

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此消息一出，部分中國網友批「美國開始赤裸裸的不要臉了」、「美國你能要點臉嗎」。即便中國牆內「敏感」資訊動輒遭屏蔽、刪除，中國網友自己的言論未受言論自由保障，部分人仍護華為心切，質問難道這就是美國「言論自由」？也有人劈頭便要求美國落實「法治精神」，體現「法律面前人人平等」精神。

但也有中國網友表態，不論對錯，「鍵盤俠們」無理智的冷嘲熱諷，顯示「我們的民族距離真正強大還有很遠的路要走」；2日華為才爆出的「離職251」醜聞也讓部分中國網友挺不下去，諷「必要時會根據國際《華為法》依法拘留美國法院法官251天」，留言區不少「251」關鍵字出現。

然而不挺華為的網友隨即遭到愛國人士群起批鬥，認為中國內企業被外國政府「打壓」，一群人居然「在嘲笑」，直批不挺華為的網友行為跟「香港廢青」差不多，要這些網友移民去印度和美國。不挺華為的網友不甘示弱，馬上反擊指「對華為有點微辭，立即就被扣一頂『不愛國』的大帽子」，狠酸華為簡直「企業界佛地魔」，「不可說不可說」。

挺華為和不挺華為的中國網友在評論區開始牆內互鬥。（翻攝自微博）

不挺華為的中國網友被愛國人士批為美國走狗。（翻攝自微博）

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