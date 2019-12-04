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波蘭廚工拿長矛擊退嫌犯 倫敦恐攻無名英雄曝光！

英國倫敦橋上月29日發生恐攻事件，幾位民眾挺身而出和嫌犯對峙。（美聯社）

英國倫敦橋上月29日發生恐攻事件，幾位民眾挺身而出和嫌犯對峙。（美聯社）

2019-12-04 17:05:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦橋上月29日發生恐攻事件，嫌犯持刀隨機攻擊路人，釀成2死3傷的慘劇。攻擊過程中，有位廚工挺身而出，拿著長矛與嫌犯對峙，最後與前來幫忙的路人成功擊退嫌犯，不僅爭取到民眾的逃跑時間，更是這場恐攻中的無名英雄。

《Metro》報導，波蘭籍廚工盧卡斯（Lukasz Koczocik）在恐攻發生時正在地下室洗眼鏡，聽到尖叫聲後就衝了出去，看見嫌犯手拿2把刀，現場更血跡斑斑，盧卡斯二話不說就把「魚販大廳」牆壁上的長矛拆下來，與嫌犯一對一對峙。

雙方對決過程中，盧卡斯雖成功擊中嫌犯，卻也遭他刺了5刀，所幸有其他民眾拿著滅火器來幫忙，負傷的盧卡斯與現場民眾一同擊退嫌犯，隨後警方到場也順利將他擊斃。

事後，盧卡斯表示自己只是隨著本能行動，他也感嘆「我遭刺傷後被送往醫院接受治療，我很高興現在能夠回家了，我想向失去親人的家人表示慰問」。

波蘭駐英國大使阿爾卡迪（Arkady Rzegocki）大力讚賞盧卡斯的英勇行為，「他的勇氣表現了在倫敦波蘭人與英國人之間的強烈友誼精神」。

波蘭籍廚工盧卡斯（左）在恐攻中臨危不亂，替民眾爭取脫逃時間。（圖擷自Mark Morris臉書）

波蘭籍廚工盧卡斯（左）在恐攻中臨危不亂，替民眾爭取脫逃時間。（圖擷自Mark Morris臉書）

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