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維尼說笑話？ 習近平：中國人沒有擴張侵略基因

中國國家主席習近平3日表示，中國歷來主張各國人民有權選擇符合自身國情的發展道路，中國要以自己的實踐證明，國強未必稱霸，這是中國5000年歷史文化傳統決定的，中國人沒有擴張侵略的基因。（美聯社資料照）

中國國家主席習近平3日表示，中國歷來主張各國人民有權選擇符合自身國情的發展道路，中國要以自己的實踐證明，國強未必稱霸，這是中國5000年歷史文化傳統決定的，中國人沒有擴張侵略的基因。（美聯社資料照）

2019-12-04 14:44:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平3日表示，中國歷來主張各國人民有權選擇符合自身國情的發展道路，中國要以自己的實踐證明，國強未必稱霸，這是中國5000年歷史文化傳統決定的，中國人沒有擴張侵略的基因。

綜合媒體報導，習近平3日在北京人民大會堂接見出席「2019從都國際論壇」的國外嘉賓時表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，中國與世界的關係也在發生歷史性變化，作為擁有近14億人口的大國，中國做好自己的事，就是對人類社會最大的貢獻，同時我們也願意承擔相應的國際義務和責任。

習近平指出，國強未必稱霸，這是中國5000年歷史文化傳統決定的，中國人沒有擴張侵略的基因，秉持的是天下大同、天下為公的理念，不贊同你輸我贏、零和博弈的思維，在國際關係中堅持平等互利，願與各國一起共同構建人類命運共同體，現行國際秩序並不完美，但不必推倒重來，也不須另起爐灶，而是應在悉心維護的基礎上改革完善。

習近平強調，各國應承擔起各自使命責任，展開建設性對話，堅持求同存異，堅持多邊主義，為實現構建人類命運共同體這一目標發揮正能量。

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