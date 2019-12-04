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中國學生大撒幣徵女友「18歲D罩杯白人處女」遭網友吐槽...

一名中國土豪留學生在網路上發出「超嚴苛徵女友文」遭到大批網友吐槽。（路透）

一名中國土豪留學生在網路上發出「超嚴苛徵女友文」遭到大批網友吐槽。（路透）

2019-12-04 16:43:04

〔即時新聞／綜合報導〕近日澳洲蒙納許大學的匿名徵友粉專中，有一篇徵女友文章引起熱議，一位中國土豪留學生細數他的強大財力，指名要「18到19歲、D罩杯的漂亮白人處女等」，超嚴苛條件引來不少網友狠狠吐槽「兄弟，這裡不是中國」。

臉書粉專「Monash Love Letters」一篇徵女友文中，原PO自稱是名家境富裕的24歲中國留學生，不僅在墨爾本有輛保時捷，在中國還有輛瑪莎拉蒂，父母也在澳洲高級郊區南雅拉置產，未來還打算再買一間房，可見有相當大的財力。

原PO稱雖然自己身高有點矮，但絕對是個好人，還強調將會支付每次約會的費用，甚至「包括海外旅遊」。

接著原PO提到女方條件，「必須是位漂亮的白人女孩、在澳洲當地出生、母語是英文，年齡18到19歲，至少擁有D罩杯、身高高於170公分、是名處女」，此外還要對他誠實、崇拜、順從、忠誠。

原PO最後指出，若跟他交往，完全不用擔心錢的問題，不過唯一需要確定的是「妳是發自內心的愛我，而不是愛我的錢」。

超浮誇的徵女友文在粉專上引起熱議，目前已有超過1萬則留言，網友紛紛表示「百依百順？你以為在養寵物嗎」、「兄弟，這裡不是中國」、「你確定這不叫乾爹包養女人嗎」、「這叫應召女，不是女朋友」、「口口聲聲炫耀有錢，還說不要愛我的錢」。

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