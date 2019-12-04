反送中重傷觀光實力？ 2019百大旅遊城市調查香港奪冠

2019年百大旅遊目的城市排名（Top 100 City Destinations 2019 report）中，香港勇奪第一。圖為香港國際機場。（彭博）

2019-12-04 14:55:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國市調公司歐睿國際（Euromonitor International）近期公布了2019年百大旅遊目的城市排名（Top 100 City Destinations 2019 report），排名根據2018年實際造訪人數與2019年估計造訪人數計算，勇奪第一名的是現正反送中行動遍地開花的香港，亞軍是泰國曼谷，季軍由英國倫敦奪下。

根據《CNN》報導，2019年關於「過度旅遊（overtourism）」議題討論度上升，許多城市開始嚴厲打擊當地行為不端的遊客，並研擬各種解決遊客數量失控的因應戰略。但暫且撇開這些話題，歸納排行結果，各國的市區顯然仍是多數遊客的必遊景點，榜上亞、季軍倫敦和泰國即是一例。

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這份根據全球逾400個城市入境人數所做出的排行中，亞洲城市顯然相當受到遊客歡迎，再度霸據了榜上不少靠前名次；歐睿分析，這和中國遊客的不斷增加的旅遊力（ever-increasing traveling power）有關。緊追亞洲後，也受到遊客歡迎的城市所在地依序為歐洲、美國、中東和非洲。至於敬陪末座的城市，對比去年排名，顯然並非永遠保持落後，如今年第10名的伊斯坦堡與去年排行相比，就進步了兩個名次。

至於冠軍香港，儘管在2019年迎來了逾半年的大型社會運動，但這並沒有影響香港奪冠實力。排名上，香港分別在2018及2019領先亞軍曼谷500萬和80萬人次；據歐睿分析，截至今年結束，這座亞洲大城將吸引2600萬人次國際遊客造訪，但相較於香港2018年旅遊人數，反送中行動導致約8.7%的觀光人次下降。

《CNN》評論，這份結果對香港而言是個好消息，自6月以來，這座城市的國際機場數度關閉，外界認為這可能影響觀光客的來訪，但在反送中期間前往香港的觀光客仍能平安地享受在地旅程。

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