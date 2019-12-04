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禁出現維尼熊...中共監控通訊 前審查員揭神秘面紗

長期關注中國人權的《寒冬》雜誌今刊文，指稱一名曾在中國最大國營電信營運商旗下子公司服務的李姓男子揭露中國政府似如何嚴控手機通話訊息的相關內幕。（圖翻攝自《寒冬》官網）

長期關注中國人權的《寒冬》雜誌今刊文，指稱一名曾在中國最大國營電信營運商旗下子公司服務的李姓男子揭露中國政府似如何嚴控手機通話訊息的相關內幕。（圖翻攝自《寒冬》官網）

2019-12-04 13:50:46

〔即時新聞／綜合報導〕中共管控言論時有所聞，本月1日起民眾註冊新手機時，需掃描臉部，維護公民於網路空間的合法權益，但外界認為此舉企圖強化監控網路與全民。長期關注中國人權的《寒冬》雜誌今刊文，指稱一名曾在中國最大國營電信營運商旗下子公司服務的李姓男子揭露中國政府似如何嚴控手機通話訊息的相關內幕。

《寒冬》報導，李男自稱曾擔任審查員，並指該方以處理不良訊息為名，監控中國相關用戶通話與訊息，還說系統會自動檢測政治、宗教信仰訊息，一旦發現得人工審核，且若不慎「放行」敏感訊息，恐被扣薪水、影響年終獎金。

報導指出，李男表示曾與至少500人一起監控、自述每個月得處理上萬條訊息，並透露敏感詞包括不擁護中共、嘲諷國家領導人、退黨、法輪功等，且若通話、簡訊或微信等內被檢測出含有敏感詞，恐打或發不出去，問題嚴重的話，可能將處罰更重，另稱這兩年經常更新審查標準，變得越嚴格、漏洞越少。

報導提到，一名隸屬中央網信辦的網路審核公司員工也提及，為有利於審核鑑別某些政府不想讓老百姓看到的話題，其上陣前得接受嚴格培訓，並舉例任一涉及維尼熊的訊息，都被禁止出現在中國社交平台，且可能觸法。

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