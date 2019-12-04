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韓國米其林爆醜聞？餐廳老闆指控需賄賂才能得到星級評選

韓國米其林遭傳統韓餐老闆指控，評選員告訴她必須花錢才能摘星，米其林對此則強調都是不實指控。圖為《米其林指南首爾2020》摘星餐廳大合照。（歐新社）

韓國米其林遭傳統韓餐老闆指控，評選員告訴她必須花錢才能摘星，米其林對此則強調都是不實指控。圖為《米其林指南首爾2020》摘星餐廳大合照。（歐新社）

2019-12-04 13:07:47

〔即時新聞／綜合報導〕米其林在世界各地評鑑餐廳並給出一至三顆星的評價，被饕客視為享受美食的重點指南，然而韓國米其林近來卻遭傳統韓式餐廳윤가명가（Yunga-Myunga）尹姓老闆指控，米其林評選員告訴她必須花錢才能摘星。

《韓國時報》報導，尹老闆表示，在當地被稱為米其林經紀人的美國籍男子辛格（Ernest Singer），先前告訴她趕緊在2014年11月之前開一家餐廳，並暗示她可以拿到星級。尹老闆透露，「他說我們在日本的餐廳獲得了米其林兩星，如果在韓國可以弄得看起來像是傳統餐廳，那麼就可以拿到三顆星。」

尹女接著說，對方要求每年支付5000萬韓元（約新台幣127萬元）作為摘星費用，並提供米其林評選員機票和住宿費，但她拒絕了，因此自家餐廳最終沒被列入《米其林指南》裡。

韓國米其林對此回應，尹女相關指控嚴重損害了《米其林指南》和相關餐廳的聲譽，米其林從來都不會要求金錢作為摘星回報。韓國米其林指出，公司高層雖然有和從事歐洲紅酒進口30多年的辛格見面，但那只是日常交流關係而已，他們將考慮對尹女展開法律行動。

尹女則強悍回擊，直指她在餐廳準備開業時聽從米其林的要求，因為當時她相信了南韓米其林將韓國食品全球化的願景，「但最終這些都被證明是詐欺。」

尹老闆說，《米其林指南首爾2020》的必比登推介選了60家餐館，他們需要證明評選員前來南韓和用餐的花費都是自己支付，如果韓國米其林能夠拿出餐費、機票和住宿的所有收據，那麼就可以結束這場爭議。

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