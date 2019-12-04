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韓國5歲女童遭同學性侵害 保健福祉部長：可能是自然發生的

朴能厚（右2）對5歲女童被同齡男童性侵一案的看法，遭受外界大力抨擊。（歐新社）

朴能厚（右2）對5歲女童被同齡男童性侵一案的看法，遭受外界大力抨擊。（歐新社）

2019-12-04 11:41:08

〔即時新聞／綜合報導〕韓國民眾震怒！城南市一間國營日托中心傳出5歲女童遭男同學用手指性侵害的案件，事發時還有另外3名男童在旁觀看，保健福祉部長朴能厚（박능후，音譯）對此表示，這有可能是小孩成長過程中自然發生的，但過度表達時也許就會發生問題，他必須徵求專家的意見再做出決定。

《韓國時報》報導，受害女童的母親11月29日在網路上痛訴，犯案男童在旁觀者面前拉下她女兒褲子後，再以手指插進她女兒的陰道和肛門，而且男童在數月內犯案多次，導致小女孩最後被診斷出外陰炎。

母親悲痛地說，韓國沒有法律懲罰5歲的孩子，所以她和丈夫感到非常難過，「我們無能為力，我們每天生活在地獄當中。」受害女童的父親則在青瓦台網站上發布請願書，呼籲政府應更加保護遭受性暴力的兒童，並對加害者以及未能制止該行為的父母和日託中心職員進行懲罰，相關單位也需要讓兒童們接受完整的預防性暴力教育。

受害者的父母表示，作案男童的家人承認小孩的確做了這些事，但又放話假如受害父母繼續散布假消息，將會採取法律行動應對。

保健福祉部長朴能厚2日開會時討論到此案，當場表示這可能是長大過程中自然而然發生的事情，但太過度也會造成問題，這方面還要徵詢專家才能決定要如何處理。

朴能厚此言立即引起眾怒，各界指責部長竟然與加害者站在一起，完全沒有意識到問題的嚴重性。保健福祉部事後對此表示，部長當時是引用了專家們對兒童成長的總體看法，「我們對受害者和家屬等等因為部長言論而受到傷害的人深表歉意，我們將與相關組織一起盡最大努力治療和保護受害者，並在全國的日託中心加強宣導，以防止此類事件再次發生。」

雖然保健福祉部出面道歉，但各界仍湧現批評聲浪，一名網友就指出，雖然她現在養育著4歲兒子，但實在是聽不懂部長的話，「什麼小孩的成長過程會把手指插進女同學的身體裡呢？」韓國兒福中心性暴力諮詢人員則透露，這種事情雖然有可能會在兒童的成長過程中發生，但此案的情形非常罕見而且「不自然」。

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