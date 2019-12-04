世界各國菜市場姓氏？ 台灣「陳」、中國「王」最大宗

NetCredit公司針對世界各國姓氏進行研究，並以地圖繪出各國最大宗姓氏。（擷取自NetCredit網頁）

2019-12-04 13:33:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國企業「NetCredit」近期發布一份研究報告結果，以地圖列出世界各國的「菜市場姓氏」。結果顯示，在台灣最大宗的是「陳」姓，中國最多的則是「王」姓。由於人口優勢之故，「王」也成為全世界最多人使用的姓氏。

綜合外媒報導，根據「NetCredit」發布的圖片，台灣以「陳」姓為最大宗，中國則是姓「王」的人最多。在亞洲其他國家，南韓有20%的人姓「金」，越南有25%民眾姓「阮」，日本則是姓「佐藤」的人最多。而在英國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等多個英語系國家，則都是以「Smith」（史密斯）這個姓氏最常見。

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「NetCredit」也根據各個姓氏的來源作分類，分為職業、個人描述、地點名稱、祖先名稱、與恩人的連結等5類。例如「Smith」就是來自盎格魯撒克遜語（Anglo-Saxon）中「鐵匠」的意思。

此外，由於人口優勢，中國最大宗的「王」姓也成為全世界最多人使用的姓氏，約有7千6百萬人在使用；世界第二大姓則是印度的最大姓「Devi」（德維），約有6千9百萬人使用。

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