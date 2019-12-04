為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美眾議院情報委員會 通過彈劾川普報告

美國眾議院情報委員會通過川普彈劾報告，該報告指稱川普的不當行為包括妨礙國會、要求外國勢力介入美國大選。圖為川普搭車離開英國首相官邸。（法新社）

美國眾議院情報委員會通過川普彈劾報告，該報告指稱川普的不當行為包括妨礙國會、要求外國勢力介入美國大選。圖為川普搭車離開英國首相官邸。（法新社）

2019-12-04 10:02:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院情報委員會，於3日晚間通過川普彈劾報告，該報告指稱川普的不當行為包括妨礙國會、要求外國勢力介入美國大選等等，彈劾報告之後將交由眾議院司法委員會審查，若順利通過會在耶誕節左右交付眾議院投票。

《CNN》報導，眾議院情報委員會長達300頁的報告，是美國歷史上第3次的總統彈劾行動，眾議院這1個月將展開忙碌的作業。投票通過後彈劾報告由眾議院司法委員會接收，並在今天（4日）舉行聽證會，接著就會起草針對川普的彈劾案，因此民主黨有望在耶誕節前後於眾議院發起投票表決是否彈劾川普，至於共和黨對情報委員會報告的修正案已被各黨派否絕。

《華盛頓郵報》報導，民主黨之所以要彈劾川普，理由包括濫用權力、妨礙國會審查、危害國家安全。在濫用權力方面，民主黨指控川普利用總統的權力，指使行政部門對烏克蘭總統澤倫斯基和烏克蘭政府施壓，要他們協助調查民主黨前副總統拜登的行為。

在妨礙國會審查方面，川普被指控拒絕配合提供彈劾調查所需的白宮訊息與紀錄，從而向公眾隱瞞他的行為並阻止調查行動，並指示行政官員不要合作，其中包括無視合法傳票、恐嚇證人作證等等。

在危害國家安全方面，民主黨指責川普拒絕提供戰略性外國夥伴重要軍事援助和外交支持，從而損害國家安全以增進其個人政治利益。另外，川普一再敦促烏克蘭和中國等外國政府對他的政治對手展開調查，持續不斷地要求外國勢力干預美國大選，這顯然存在著危險，亦即總統利用其職務權力謀取個人的政治利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
川普重創貿易協議希望 道瓊暴跌逾400點
2019-12-03 22:43

川普重創貿易協議希望 道瓊暴跌逾400點
美中協議今年無望？ 川普：等到美國大選後更好
2019-12-03 18:56

美中協議今年無望？ 川普：等到美國大選後更好
每餐水果拳頭大 華盛頓蘋果幫我們輕鬆達標

每餐水果拳頭大 華盛頓蘋果幫我們輕鬆達標
川普政府再出招！ 路透：美國擬限制外國企業向華為供貨
2019-11-30 08:34

川普政府再出招！ 路透：美國擬限制外國企業向華為供貨
川普簽香港人權法案中國氣炸 外媒：北京無有效反擊選項
2019-11-29 08:25

川普簽香港人權法案中國氣炸 外媒：北京無有效反擊選項
富坦精選收益基金 獲保本能力最高評級

富坦精選收益基金 獲保本能力最高評級

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播