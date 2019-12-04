美眾議院情報委員會 通過彈劾川普報告

美國眾議院情報委員會通過川普彈劾報告，該報告指稱川普的不當行為包括妨礙國會、要求外國勢力介入美國大選。圖為川普搭車離開英國首相官邸。（法新社）

2019-12-04 10:02:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院情報委員會，於3日晚間通過川普彈劾報告，該報告指稱川普的不當行為包括妨礙國會、要求外國勢力介入美國大選等等，彈劾報告之後將交由眾議院司法委員會審查，若順利通過會在耶誕節左右交付眾議院投票。

據《CNN》報導，眾議院情報委員會長達300頁的報告，是美國歷史上第3次的總統彈劾行動，眾議院這1個月將展開忙碌的作業。投票通過後彈劾報告由眾議院司法委員會接收，並在今天（4日）舉行聽證會，接著就會起草針對川普的彈劾案，因此民主黨有望在耶誕節前後於眾議院發起投票表決是否彈劾川普，至於共和黨對情報委員會報告的修正案已被各黨派否絕。

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據《華盛頓郵報》報導，民主黨之所以要彈劾川普，理由包括濫用權力、妨礙國會審查、危害國家安全。在濫用權力方面，民主黨指控川普利用總統的權力，指使行政部門對烏克蘭總統澤倫斯基和烏克蘭政府施壓，要他們協助調查民主黨前副總統拜登的行為。

在妨礙國會審查方面，川普被指控拒絕配合提供彈劾調查所需的白宮訊息與紀錄，從而向公眾隱瞞他的行為並阻止調查行動，並指示行政官員不要合作，其中包括無視合法傳票、恐嚇證人作證等等。

在危害國家安全方面，民主黨指責川普拒絕提供戰略性外國夥伴重要軍事援助和外交支持，從而損害國家安全以增進其個人政治利益。另外，川普一再敦促烏克蘭和中國等外國政府對他的政治對手展開調查，持續不斷地要求外國勢力干預美國大選，這顯然存在著危險，亦即總統利用其職務權力謀取個人的政治利益。

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