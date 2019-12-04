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北冕颱風橫掃菲律賓中部 已4死近500航班取消

北冕颱風橫掃菲律賓中部，造成至少4死、數十萬人撤離，約500航班停飛。（路透）

北冕颱風橫掃菲律賓中部，造成至少4死、數十萬人撤離，約500航班停飛。（路透）

2019-12-04 07:18:58

〔即時新聞／綜合報導〕中颱「北冕」本月2日登陸菲律賓中部，截至目前，狂風暴雨已造成至少4人死亡、馬尼拉機場一度關閉約500航班停飛，災情還在統計，不過，北冕目前被減弱為輕度颱風。

北冕颱風橫掃菲律賓中部，造成至少4死、數十萬人撤離，約500航班停飛。（路透）

北冕颱風橫掃菲律賓中部，造成至少4死、數十萬人撤離，約500航班停飛。（路透）

綜合媒體報導，目前已知，在颱風中死亡的4人當中，有1位是在急著修理自己家的屋頂，觸電死亡；2位是家門前被倒樹砸死；1位則是被飛來的鐵皮砸死。

北冕颱風橫掃菲律賓中部，造成至少4死、數十萬人撤離，約500航班停飛。（歐新社）

北冕颱風橫掃菲律賓中部，造成至少4死、數十萬人撤離，約500航班停飛。（歐新社）

根據菲國氣象局公報，昨晚11時左右，北冕颱風的中心位置在東岷多洛省加拉班市西部180公里處，最大持續風速達每小時120公里，瞬間陣風達每小時150公里，接著再以每小時15公里速度往西北偏西方向移動，只要過境，就留下慘烈的災情。

北冕颱風已減弱為輕度颱風。（圖擷取自中央氣象局）

北冕颱風已減弱為輕度颱風。（圖擷取自中央氣象局）

已知災情最嚴重的是阿爾拜省（Albay）首府黎牙實比市（Legazpi City）的機場，電視畫面顯示，機場建築結構損壞，電線和照明設備懸掛在出境區域的天花板上，馬尼拉機場一度關閉，約500航班停飛。

至目前，至少50萬人被移轉安置、部分省份的政府部門及學校都暫停上班課、電力切斷。正在馬尼拉舉行的東南亞運動會，約有8項比賽遭延後或暫停舉行，部分選手也被撤離。

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