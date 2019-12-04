推跨國文化合作 文策院董事長赴美分享台經驗

2019-12-04 04:51:02

〔中央社〕文策院董事長丁曉菁今天出席美國華府智庫活動，分享台灣文化軟實力發展經驗。丁曉菁表示，文策院擁有多項政策工具，盼藉由整合台灣科技優勢及創意活力，與各國開展夥伴關係。

文策院上個月正式揭牌，其中一項重要任務是打造國家文化平台，讓好的台灣作品與人才有更多機會被世界看見。為推廣台美文化產業交流，文策院董事長丁曉菁率團赴美訪問7天，期間規劃停留華府與紐約，並於今天受邀於華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表演說並分享台灣經驗。

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透過影片輔助，丁曉菁在20分鐘演說中介紹多項台灣創作作品，其中包含改編同名遊戲的電影「返校」（Detention）、榮獲第74屆威尼斯影展「最佳虛擬實境體驗」得獎作品「沙中房間」（Chalkroom），及台灣首部描述自身當代民主進程的政治劇「國際橋牌社」（Island Nation）。

丁曉菁表示，台灣文化產業近年逐漸走進國際市場，豐沛的文化創意活力源自台灣豐富的故事力，展現全球化趨勢下「越在地越國際」的特色。她說，台灣文化軟實力的發展，緊扣這塊土地命運發展出的故事，台灣所擁有的創作自由，是歷代台灣人經歷艱辛、受挫及犧牲，卻不曾放棄努力而逐漸實現的。

丁曉菁指出，文策院盼打造有效服務平台，協助產業健全發展並尋求國際合作，共同發展面向未來的夥伴關係。丁曉菁表示：「在政策大力支持下，文策院擁有多項政策工具，希望藉由整合台灣科技優勢和創意活力，強化創意經濟的能量，開展與各國互惠互利的夥伴關係。」

同樣出席活動的美國前聯邦眾議員、國家亞洲研究局顧問布斯塔尼（Charles Boustany）表示，台灣開放的民主社會及對法治、智慧財產權的尊重，使其建立蓬勃發展的文化創意內容產業。他建議，美台雙方可著重在創意內容產業合作，以吸引民間投資及在印太區域對抗中國「一帶一路」計畫。

布斯塔尼指出，美國國會長期關注美台關係的戰略重要性，台灣能在對中國依賴外建立經濟多元化，對台灣本身及美國等其他國家來說，都是至關重要。

丁曉菁場邊受訪表示，她此行與許多在美發展的年輕台灣創意產業工作者交流，一方面鼓勵他們創業，一方面也希望他們在美所建立的產業系統，能與台灣形成一個平台關係，讓台灣的文創內容與美國市場能更緊密接軌。

丁曉菁說，因為文策院是新組織，旅美台灣創意工作者多關心文策院的功能。她指出，由於法規不同，跨國合作可能遇到障礙和友善性問題，而文策院能幫忙處理相關疑難雜症，並協助與他國文化產業結盟，建立「截長補短」的跨國合作平台。（編輯：陳政一）

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