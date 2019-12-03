影星休葛蘭鼓吹技巧性投票 防止英國保守黨勝選「硬脫歐」

休葛蘭不認同現任首相強森帶領的英國是理智的政府，也認為保守黨會用最混亂的方式「脫歐」。（美聯社）

2019-12-03 23:44:02

〔即時新聞／綜合報導〕英國影星休葛蘭（Hugh Grant）2日幫自由民主黨拉票時，在現場受訪指稱，他擔心英國下議院第一大黨「保守黨」會以混亂的方式脫歐，因此決定要在12月12日英國大選前扮演「鼓吹技巧性投票」的角色，向選民呼籲勿讓保守黨過半，藉此制止英國脫歐。

綜合媒體報導，英國知名演員休葛蘭2日現身倫敦的西敏市（City of Westminster），與自由民主黨的烏穆納（Chuka Umunna）一起拉票，休葛蘭表示自己曾考慮在英國大選正式參政，但認為自己年紀太大、性格自滿難以接受黨派的命令，因此，他決定要向選民鼓吹「技巧性投票」，呼籲英國人民在12月12日以選票防止由首相強森領軍的保守黨勝出，此外，除了自由民主黨以外，休葛蘭也會為支持留歐的工黨候選人助選。

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根據外電報導，休葛蘭不認同現任首相強森帶領的英國是理智的政府，也認為保守黨會用最混亂的方式「硬脫歐」，因此，休葛蘭決定在英國大選前向選民鼓吹「技巧性投票」，他指出，「我和英國許多人一樣，不相信政府僅花一年時間就足以和歐盟做出新的自由貿易協定，我們可能會在2020年底脫歐時崩潰，我想盡點棉薄之力防止這種災難發生」。

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